Любителей пикников приглашают в эти выходные в Хохловку

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во все времена наши люди любили выезжать на пикники на лоно природы. В музее «Хохловка» решили наглядно продемонстрировать, как их устраивали в различные эпохи.

В эти выходные, 3 и 4 июля, на Хохловских холмах обустроят сразу три площадки для пикников – советского, сельского и купеческого.

Посетителям предлагают самим привезти с собой наборы для того пикника, который им больше по душе. Очевидно, что, например, на пикнике по-советски потребуется минимум всякой снеди, как это обычно и бывало. Для такого пикника советуют прихватить и пледы, чтобы было совсем похоже на известную сцену из кинофильма «Москва слезам не верит».

Для купеческого пикника можно сделать запасы пообильнее.

- В музее будут работать тематические «площадки для пикника», где вам расскажут о традициях отдыха на природе в разные исторические периоды, - сообщили музейные работники. – Советский пикник разместится около Сторожевой башни, купеческий - возле Мельницы, сельский – на поляне возле Богородицкой церкви.

Кроме того, в музее пообещали, что семьи с детьми получат детские исследовательские рюкзачки для путешествия, в комплект которых входят приборы и инструменты для наблюдения за природными объектами, а также полевой дневник. Здесь пройдёт геологическая экскурсия, во время которой посетителям расскажут об удивительном строении Хохловских холмов.