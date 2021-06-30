Коронавирус в Перми, последние новости на 1 июля 2021 года: для вакцинации доступен только «Спутник V»

Для вакцинации пока доступен только «Спутник V». Фото: минздрав.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 243 жителей Пермского края, 40 из которых – дети.

- 36 человек было госпитализировано в больницы, 207 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - По возрастам: от 15 до 29 лет – 50 заболевших, от 30 до 49 лет – 74 человека, 44 в возрасте 50-64 и 35 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае - 61 301. Скончались от опасной инфекции за сутки 13 человек. Новые заболевшие были обнаружены в 20 территориях Пермского края.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 116. На втором месте – Березники, где обнаружено 23 человека с инфекцией. На третьем месте – городской округ Губаха, в котором зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом.

В Пермском муниципальном районе инфекция диагностирована у 17 прикамцев, в Соликамском городском округе – у 12, в Краснокамском городском округе – у восьми, в Суксунском городском округе – у семи, в Кишертском муниципальном округе – у шести. По пять случаев заражения выявлено в Кизеле, Красновишерском городском округе и Кунгуре. По три человека с COVID-19 выявлено в Гремячинском и Чердынском городских округах. По два инфицированных зафиксировано в Ординском муниципальном округе, Нытвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Чайковский, Верещагинский и Ильинский городские округа.

С началом третьей волны коронавируса люди пошли прививаться. Еще накануне для вакцинации были доступны 45 тысяч свободных слотов, а 30 июня стало известно, что вакцина ЭпиВакКорона и КовиВак в Пермском крае закончилась.

- В мобильных прививочных пунктах иммунизация в настоящее время осуществляется только вакциной «Спутник V», - отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях Минздрав. - Желающих вакцинироваться стало намного больше. Будем стараться выстраивать работу прививочных пунктов так, чтобы не допускать длинных очередей. Надеемся на Ваше понимание.

Напомним, всего на 30 июня количество тех, кто вакцинировался первой дозой вакцины от коронавируса составило 320 тысяч человек, 247,5 тысяч из них полностью завершили иммунизацию.