Взять справку об отсутствии долгов за газ теперь можно через МФЦ

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Все заявки - в одном «окошке»

С 7 июняжители многоквартирных домов Пермского края могут экономить свое время на хождение по разным организациям. Чтобы подать заявление о проведении опломбирования счетчика учета газа, а также заказать справку об отсутствии задолженности по оплате газоснабжения или о перерасчете начислений, а при необходимости - изменить данные о собственнике недвижимости, они могут обратиться в МФЦ.Услуги предоставляются в рамках агентского договора между краевым МФЦ и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Ранее губернатор ПрикамьяДмитрий Махонин поставил задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Чтобы жители края не носили свои документы из одного здания к другому, а могли решить свои вопросы в одном месте, посетив любой офис МФЦ, находящийся в шаговой доступности.

Выполняя поручение главы региона, в апреле руководство многофункционального центра встретилось с представителями ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания обсудили возможность приема документов в центрах «Мои Документы» по ряду востребованных населением услуг компаний.

К примеру, с 1 июня у жителей Пермского края появилась возможность подавать документы о присоединении частных домовладений к газопроводам в отделениях МФЦ. Где бы ни жил человек, он может обратиться в любой филиал «Мои документы» Пермского края и оставить заявку о предоставлении технических условий на газификацию, а также заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Заявление будет передано в ресурсоснабжающую организацию, специалисты которойпримут решение и направят результат в многофункциональный центр. Самому человеку ходить по ведомствам не надо. Получить готовые технические условия и договор согласно запросу также можно будет в филиале МФЦ.

Дальше - больше

Перечень услуг ресурсоснабжающих организаций, предоставляемых на базе МФЦ, будет расширяться. В ближайшее время многофункциональные центры планируют начать оказывать услуги ОАО «МРСК Урала» для физических лиц. Пермяки смогут обратиться с запросом о предоставлении технических условий на подключение частного дома к сетям энергоснабжения.Ведутся переговоры с ПАО «Пермэнергосбыт», ООО «Новогор-Прикамье», АО «Энергосбыт Плюс».

- Возможность получения услуг ресурсоснабжающих компаний через многофункциональные центры значительно облегчит процесс оформления справок и документов, - отметил руководитель краевого многофункционального центра Леонид Громов. - Сейчас, если человек продает квартиру или хочет получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, ему необходимо лично обратиться в 3-4 инстанции для получения справок об отсутствии задолженностей по платежам. В случае передачи услуг в МФЦ, все это можно будет сделать по принципу «одного окна» в любом многофункциональном центре.

Кроме того, передача услуг в МФЦ позволит жителям отдаленных территорий Прикамья получать услуги рядом с домом. Наличие большого количества филиалов, более длительный график приема и работа в выходные дни позволяют заявителям оформлять документы в удобном для них месте и в удобное время.

ВАЖНО!

В настоящее время на территории Пермского края работают 55 филиалов «Мои Документы». Все услуги ресурсоснабжающих организаций предоставляются специалистами центров бесплатно. Получить более подробную информацию по услугам МФЦ можно по телефону контактного центра 8-800-23-43-275 или на сайте учреждения www.mfc-perm.ru.