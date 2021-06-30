Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Моя дачная удача»

Промежуточные итоги мы будем подводить по средам - фотографии, которые наберут больше всего лайков, попадут на страницы еженедельника «Комсомольская правда» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето в самом разгаре, и уже на подходе - первый дачный урожай, фотографии которого украшают социальные сети многих пермяков. А хотите, чтобы о ваших дачных удачах узнало как можно больше людей?

Шикарные клумбы с пионами, ароматные грядки с клубникой и земляникой, ветки, усыпанные яблоками, заборы, увитые созревающим виноградом.

Может, этим прекрасным летом у вас небывалый урожай помидоров, огурцов или капусты? Или овощ вырос необычной формы - например, похожий на сердечко или маленького человечка?

А вдруг вы придумали уникальную конструкцию, которая за вас поливает грядки и сама собирает урожай?

Поделитесь с нами своими «творениями»! «Комсомолка» совместно с нашим партнером - партией «Новые люди» - запускает конкурс «Моя дачная удача». Загружайте фото вашего урожая на сайт perm.kp.ru, укажите ваши данные - ФИО и контактный телефон, а также придумайте забавную подпись к фото.

Промежуточные итоги мы будем подводить по средам - фотографии, которые наберут больше всего лайков, попадут на страницы еженедельника «Комсомольская правда». Народное голосование продлится до 1 октября 2021 года, победителями станут авторы трех лучших снимков. Их ждут призы и подарки от «Комсомолки» и партии «Новые люди».