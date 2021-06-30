Пропавший парень - студент Пермского политехнического института в Чайковском. Фото предоставлено родственниками студента

- Недавно нам позвонили из полиции и сказали, что Вадим нашелся, - говорит его отец Алик. - Сказали, что он находится в Краснодаре, живет у какой-то женщины, работает. Но ни адреса работы, ни адреса проживания не сказали. Отправили его фото и номер сотового телефона. Но сначала он не брал трубку, а теперь его телефон вне зоны действия.

«Папа, я завтра приеду»

19-летний Вадим Шагабутдинов учится в филиале Пермского политехнического института в Чайковском. В том же городе он снимает квартиру. 29 апреля Вадим позвонил родителям и сказал, что завтра приедет к ним в гости в Барду и пропал.

- Обычно он приезжал к нам на машине, - рассказывал после иcчезновения отец пропавшего парня. - Договаривался с попутчиками в социальных сетях и добирался. В назначенный день он не приехал. Мы начали ему звонить - телефон недоступен. Обратились в полицию и к волонтерам, они начали поиcки.

Бросил институт

Пока Вадима искали волонтеры и полицейские, его поисками самостоятельно занимались и родственники. Им удалось выяснить, что еще до исчезновения Вадим перестал ходить на учебу, однако родственникам об этом не говорил.

По словам отца, Вадим учился на отлично. Фото предоставлено родственниками студента

- Однокурсники сказали, что он давно не посещает институт, - рассказывают родственники. - Но по какой причине, они не знают. Также он никому не говорил о своих планах уехать из города. А 2 мая Вадим попал на одну из камер наблюдения уже в Саратове. Он зашел в местное отделение банка и снял 50 тысяч, которые були у него на сберкнижке, эти деньги в качестве подарка на совершеннолетние ему подарила бабушка. Он снял все до копеечки и снова исчез.

При этом родственники рассказали, что Вадим постоянно сидел в Telegram. Но на сообщения родственников не отвечал и даже их не читал.

«Думаю, что мой сын в рабстве»

- Он ведь у меня домашний парень, никогда за пределы Пермского края не выезжал, - рассказывает Алик. - Учился на отлично, зачем ему было бросать институт. На учебу он перестал выходить с января - за 4 месяца до исчезновения. Думаю, связался с кем-то и его все эти месяцы готовили к чему-то. Не знаю даже, что и думать, никаких конфликтов у нас в семье не было. Я бы и сам поехал в Краснодар, но где его там искать?

В МВД по Краснодарскому краю корреспонденту «КП» сообщили, что жизни и здоровью Вадима ничего не угрожает.

- С молодым человеком, находившимся в розыске, разговаривал сотрудник полиции. С него взяли объяснения, убедились, что его жизни и здоровью ничего не угрожает и на этом основании прекратили розыск. Сообщать о своем местнонахождении родственниками молодой человек отказался, - сообщили в МВД.

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