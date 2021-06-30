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Общество30 июня 2021 11:30

«Нам прислали только его фотографию». Отец пропавшего 19-летнего студента из Пермского края считает, что его сын в рабстве

Молодой человек исчез два месяца назад
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Пропавший парень - студент Пермского политехнического института в Чайковском. Фото предоставлено родственниками студента

Пропавший парень - студент Пермского политехнического института в Чайковском. Фото предоставлено родственниками студента

- Недавно нам позвонили из полиции и сказали, что Вадим нашелся, - говорит его отец Алик. - Сказали, что он находится в Краснодаре, живет у какой-то женщины, работает. Но ни адреса работы, ни адреса проживания не сказали. Отправили его фото и номер сотового телефона. Но сначала он не брал трубку, а теперь его телефон вне зоны действия.

«Папа, я завтра приеду»

19-летний Вадим Шагабутдинов учится в филиале Пермского политехнического института в Чайковском. В том же городе он снимает квартиру. 29 апреля Вадим позвонил родителям и сказал, что завтра приедет к ним в гости в Барду и пропал.

- Обычно он приезжал к нам на машине, - рассказывал после иcчезновения отец пропавшего парня. - Договаривался с попутчиками в социальных сетях и добирался. В назначенный день он не приехал. Мы начали ему звонить - телефон недоступен. Обратились в полицию и к волонтерам, они начали поиcки.

Бросил институт

Пока Вадима искали волонтеры и полицейские, его поисками самостоятельно занимались и родственники. Им удалось выяснить, что еще до исчезновения Вадим перестал ходить на учебу, однако родственникам об этом не говорил.

По словам отца, Вадим учился на отлично. Фото предоставлено родственниками студента

По словам отца, Вадим учился на отлично. Фото предоставлено родственниками студента

- Однокурсники сказали, что он давно не посещает институт, - рассказывают родственники. - Но по какой причине, они не знают. Также он никому не говорил о своих планах уехать из города. А 2 мая Вадим попал на одну из камер наблюдения уже в Саратове. Он зашел в местное отделение банка и снял 50 тысяч, которые були у него на сберкнижке, эти деньги в качестве подарка на совершеннолетние ему подарила бабушка. Он снял все до копеечки и снова исчез.

При этом родственники рассказали, что Вадим постоянно сидел в Telegram. Но на сообщения родственников не отвечал и даже их не читал.

«Думаю, что мой сын в рабстве»

- Он ведь у меня домашний парень, никогда за пределы Пермского края не выезжал, - рассказывает Алик. - Учился на отлично, зачем ему было бросать институт. На учебу он перестал выходить с января - за 4 месяца до исчезновения. Думаю, связался с кем-то и его все эти месяцы готовили к чему-то. Не знаю даже, что и думать, никаких конфликтов у нас в семье не было. Я бы и сам поехал в Краснодар, но где его там искать?

В МВД по Краснодарскому краю корреспонденту «КП» сообщили, что жизни и здоровью Вадима ничего не угрожает.

- С молодым человеком, находившимся в розыске, разговаривал сотрудник полиции. С него взяли объяснения, убедились, что его жизни и здоровью ничего не угрожает и на этом основании прекратили розыск. Сообщать о своем местнонахождении родственниками молодой человек отказался, - сообщили в МВД.

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