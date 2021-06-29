В Прикамье введены новые ограничения для борьбы с COVID-19

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29 июня Оперштаб Пермского края ввел ряд ограничений, призванных снизить распространение COVID-19. Они уже внесены в указ и вступят в силу с момента его опубликования.

Так, продлено действующее в регионе ограничение, направленное на сдерживание распространения COVID-19: до 31 июля сохраняется запрет на работу ночных клубов (дискотеки) и иных развлекательных и досуговых заведений.

Введены дополнительные ограничения на массовых мероприятиях:

- Число участников мероприятий на открытом воздухе не должно превышать 50 человек, а в помещениях – не более 30 человек;

- К участию в них допускаются либо вакцинированные, либо имеющие отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия;

- Предельное число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 квадратных метра;

- Отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий. Но можно проводить игры спортивных клубов и команд. А посещать их смогут только вакцинированные или имеющие отрицательные результаты ПЦР-теста, выполненного не ранее чем за 72 часа до начала спортивного мероприятия. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50% от возможной вместимости;

Также ограничения коснутся и работы кафе и ресторанов:

- По 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 часов (но они могут работать на самовывоз и доставку);

Другие ограничения касаются лиц старшего поколения:

- Лицам старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию вновь рекомендовано самоизолироваться по месту проживания;

- Руководителям организаций рекомендовано перевести на «удаленку» не вакцинированных сотрудников. А также обеспечить дистанционный режим работы для граждан старше 60 лет;

Добавим, что руководителям организаций до 1 сентября 2021 года рекомендовано вакцинировать не менее 60% штата (тех, кто не имеет противопоказаний к вакцинации).