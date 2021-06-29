В Пермском крае выбрали Короля и Королеву школьного бала

Зрителями праздничного эфира на ТВ и в тематической группе в «Вконтакте» стали более 224,5 тысяч выпускников, их друзей, родителей и педагогов

В Прикамье завершился краевой БеZOOMный выпускной, который из-за коронавирусных ограничений проходил в онлайн-формате. Зрителями праздничного эфира на ТВ и в тематической группе в «Вконтакте» стали более 224,5 тысяч выпускников, их друзей, родителей и педагогов.

Главной интригой вечера стал выбор Короля и Королевы бала.

«На пермской земле каждый может стать успешным»

-Впереди вас ждет много интересных событий. Выбирайте свой путь, смело идите вперед, добивайтесь самых амбициозных целей. Пусть легко сбываются мечты, а рядом будут те, кто готов поддержать и дать мудрый совет – родители, наставники и друзья. Надеюсь, вы свяжете свою жизнь с родным регионом. Здесь, на пермской земле, каждый может стать успешным. Давайте вместе создавать будущее нашего великого Пермского края, - обратился к выпускникам школ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В студии «БеZOOMного выпускного» побывали стобалльники по ЕГЭ, победительница Всероссийской олимпиады школьников, активные ученики, их педагоги и наставники.

Выпускники с огромным удовольствием участвовали во флешмобах, челленджах и конкурсах, получая за свою активность призы и награды.

- Позади интересное, незабываемое школьное время, - обратилась к ребятам с напутственным словом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Уже сданы все экзамены, осталось дождаться результатов и определить свои ближайшие планы. Помните, что будущее зависит только от вас и ваших решений. Конечно, советы слушать надо, но выбор вы должны сделать сами! Хочу пожелать вам быть счастливыми, обязательно получать радость от выбранной профессии.

Королевский титул

Завершился БеZOOMный выпускной выбором Короля и Королевы школьного бала. Подготовка конкурсу продолжалась две недели, всем участникам пришлось пройти пять королевских испытаний: рассказать о себе и своих талантах, танцевать, оригинально шутить и проявить смекалку.

Главными героями вечера стали одиннадцатиклассники Алексей Демешкин из Александровска и Анастасия Ефимова из села Плеханово Кунгурского округа. Ребята получили королевский титул и главный приз - беспроводные наушники Apple Airpods.

Как рассказали в краевом минобре, Анастасия хочет изучать менеджмент социально-культурной деятельности. На отборочном этапе девушка призналась, что если станет королевой, то попытается прославить Пермский край, участвуя в конкурсах различного уровня.

Алексей – тоже очень талантливый парень: пишет песни, стихи, играет на гитаре и других музыкальных инструментах, занимается танцами. Но выбрал для себе серьезную профессию: планирует поступать в Пермский политехнический университет на механико-технологический факультет.

Письмо в будущее

Вице-королем стал Ярослав Довгаль из Горнозаводска, а вице–королевой - Диана Демьянова из Перми. Титул принца и принцессы получили Арсений Зинченко из Губахи и Ульяна Мальцева из поселка Нижнее Мошево Соликамского округа.

Дария Маткасымова из Очера, Арсений Зинченко и Леонид Пыцарь из Нытвы получили спец-приз от Раисы Кассиной за увлекательное письмо в будущее. Ребята поделились своими планами на ближайший год, спустя время они смогут проверить сбылись ли их ожидания.

PowerBank вручили Нике Гагариной и Анастасии Плотниковой из Кудымкара, они стали победителями челленджа «Классная дружба».

Нике Гагариной и Анастасии Плотниковой из Кудымкара подарили PowerBank

Самым активным выпускником оказалась Валерия Горбунова из деревни Митрохи Уинского района, интеллектуалом вечера стала Алина Хайруллина из поселка Сылва Пермского района, которая победила в онлайн-викторине Беzoomного выпускного. В подарок девушки получают портативные колонки.

КСТАТИ

Если вы пропустили трансляцию выпускного, запись доступна в группе Вконтакте https://vk.com/bezoomny_vypusknoi