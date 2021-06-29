Куда обращаться и как составить претензию в Пермском крае, если ваш авиарейс задержали

Вернуть стоимость билета можно, даже если он "невозвратный". Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошлой неделе туман стал причиной задержки десятка рейсов в аэропорту Большое Савино в Перми. Пассажиры по несколько часов находились в томительном ожидании вылета. В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что делать в таких случаях и на что пассажир имеет право.

Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете.

Основные причины задержки рейсов:

технические неисправности самолета;

плохие погодные условия;

позднее прибытие самолета.

При задержке рейса пассажир имеет право:

на отказ от полета (такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет «невозвратный»);

на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.). К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса;

на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения (такой штраф устанавливается в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика).

При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг:

хранение багажа;

посещение комнаты матери и ребенка (пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет);

питание: прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более 2-х часов; горячее питание при ожидании отправления рейса более 4-х часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время;

предоставление телефонной и электронной связи – 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х часов;

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

За консультацией и помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, в Пермском крае можно обратиться: 614016 Пермь, ул. Куйбышева, 50 – Центральный аппарат Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Телефоны отделов защиты прав потребителей:

8 (342) 239-35-53 – Центральный аппарат в Перми;

8 (342) 221-87-88 – Центральный территориальный отдел в Перми;

8 (342) 284-11-26 – Западный территориальный отдел в Перми;

8 (34256) 5-49-02 – Восточный территориальный отдел в Чусовом;

8 (34253) 4-23-03 – Северный территориальный отдел в Соликамске;

8 (34241) 4-14-70 – Южный территориальный отдел в Чайковском;

8 (34260) 4-53-43 – Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре.