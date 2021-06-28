В Пермь идет тропическая жара

Жарко! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие из нас хотели бы немного отдохнуть от жары, но синоптики предупреждают, что она будет только усиливаться.

- Настоящей жары, так получается, мы толком еще не видели, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Она начнется только со вторника. Погода на этой неделе будет напоминать середину июля прошлого года - ожидается интенсивный вынос тропического воздуха из Средней Азии.

Во вторник днем в Перми столбик термометра достигнет отметки в +33 градуса. Среда обещает быть самым жарким днем недели - днем до +35 градусов. Но уже к вечеру начнет сказываться влияние холодного фронта. В четверг могут прогреметь по-настоящему сильные грозы со шквалистым ветром, остается надеяться, что они обойдут Пермь стороной. Температура начнет заметно опускаться, в четверг днем - до +31, а в пятницу и субботу - до +27 градусов.

В воскресенье нас ждет ощутимое похолодание - столбик термометра днем в Перми может не подняться выше +19 градусов.

Кстати, небывало жаркая погода этим летом вносит значительные коррективы в садоводческий календарь. Об этом предупреждает кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев:

- Дачники уже вовсю собирают землянику, а многие приступили к сбору малины и ирги. Вот-вот поспеют смородина и крыжовник. Из-за жаркой погоды в мае все культуры начали цвести одновременно, а теперь они созревают с опережением сроков, причем позднеспелые сорта догоняют раннеспелые.

Каких-то отрицательных последствий для растений от жаркой солнечной погоды, если их вовремя поливать, нет, наоборот, одни плюсы: ягоды и плоды от солнца будут только слаще. Быстрее отплодоносив, растения раньше начнут готовиться к зиме и не уйдут под снег, как это у нас нередко бывает, с не одревесневшей порослью.

Но нужно учитывать, что из-за более раннего созревания ягод и плодов смещаются сроки внесения удобрений. Сейчас уже не стоит подкармливать растения азотными удобрениями для наращивания зеленой массы, а нужно переходить к калийным и фосфорным подкормкам для сохранения богатого урожая. Иначе растения могут его попросту сбросить.