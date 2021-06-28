В Прикамье реализуется новая образовательная программа по повышению цифровой грамотности педагогов

В Пермском крае на базе санатория «Демидково» прошел семинар «Цифровой регион: новые возможности для школ, педагогов и родителей». Фото: краевое правительство.

В Пермском крае на базе санатория «Демидково» прошел семинар «Цифровой регион: новые возможности для школ, педагогов и родителей» - в регионе стартовала большая образовательная программа, которую подготовили эксперты в рамках проекта «Цифровая долина Прикамья» при взаимодействии с краевым Министерством образования.

— На встречах с педагогами весной мы обсуждали вопросы и предложения, направленные на развитие школьного образования в Пермском крае, — объясняет член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. — Затрагивались различные темы, но с учетом опыта дистанционной работы в период пандемии одной из самых актуальных тем оказалось повышение цифровой грамотности главных людей в образовании – учителей и руководителей школ.

В программу дополнительного образования для педагогов входят такие эффективные средства, как использование цифровых инструментов в воспитательных программах, в мониторинге учащихся и обеспечении безопасности, коммуникациях школы и педагогов с детьми, родителями и профессиональной средой.

- Педагоги должны научиться работать в принципиально новой, цифровой среде, взаимодействуя со всеми участниками образовательного процесса: со школьниками, с коллегами-учителями, с администрацией и с родителями, - говорит председатель правления Ассоциации профессиональных участников сферы развития человеческого капитала Елена Артемьева. - К сожалению, часть педагогов пыталась просто перенести свои практики в цифровую среду, но в ней абсолютно другие подходы к коммуникациям.

Обучение педагогов и руководителей образовательных учреждений Прикамья будет продолжаться всё лето. Завершится оно подведением итогов регионального конкурса на лучшие решения для цифровой среды школы или класса, организованного в рамках проекта «Цифровая долина Прикамья».

Программа с самого начала вызвала большой интерес у педагогов. Уже первый семинар прослушали, в том числе, и в режиме онлайн, более 500 руководителей образования и преподавателей.