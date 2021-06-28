Коронавирус в Перми, последние новости на 29 июня 2021 года: за сутки в Прикамье положительные тесты на COVID-19 обнаружили у 8 детей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 29 июня 2021 года: среди заболевших за минувшие сутки - 8 детей.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 206 новых случаев заражения COVID-19: 29 человек проходят лечение в больницах, 177 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 835. В числе 206 новых инфицированных 75 пациентов мужского пола, 131 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 37 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 38 в возрасте 50-64 и 36 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.