В Перми 4-летний мальчик разбился, выпав из окна пятиэтажки

Ребенок выпал из окна четвертого этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми в воскресенье произошло два несчастных случая с участием маленьких детей, один из них закончился трагически. Примерно в 12.30 в Орджоникидзевском районе с высоты третьего этажа выпал 4-летний мальчик. Ребенку вызвали «скорую». Когда медики приехали на место происшествия, мальчик был еще жив, но травмы, полученные им, оказались смертельными. Он умер на руках у врачей.

Еще один случай падения с высоты случился в этот же день в Свердловском районе, из окна второго этажа дома по улице Полазненская выпала 5-летняя девочка. Малышка получила травмы, бригада скорой медицинской помощи привезла ребенка в Краевую детскую клиническую больницу. Сегодня врачи прокомментировали ее состояние.

- Пациент получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ, - рассказали медики. - Находится в состоянии средней степени тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает.

Несчастных случаев можно избежать и сохранить жизнь ребенку, если следовать следующим простым советам:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок!

2. Не используйте антимоскитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Никогда не ставьте мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу!

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования!

Если трагедия все-таки случилась, незамедлительно вызывайте скорую помощь.