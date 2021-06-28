Мебель из картона, переработка макулатуры и экосубботники: на фестивале «Живое всё» Пермский ЦБК представил свои экологические инициативы

. Фото: Андрей МАТЛИН

В минувшую пятницу многие пермяки спешили на Завод Шпагина. С 25 по 26 июня в Перми проходил экологический фестиваль «Живое всё». Повинуясь указателям с надписью «ЭкоФест» посетители сначала обходили выставленные на улице стенды с демонстрацией практик по сбережению природы. Вот на одном из них ребята скручивают при помощи шуруповерта что-то похожее на скворечник.

Во время фестиваля проводились различные мастер-классы. Фото: Андрей МАТЛИН

- Вот видите, мы предлагаем посетителям своими руками изготовить из деревянных дощечек и просверленных отрезков сучьев домики для насекомых-опылителей, - показывает волонтер Наталья Морозова. – Они помогают нам вырастить богатый урожай и привлекают птиц, которые уничтожают насекомых-вредителей.

Рядом девушки-волонтеры показывают и объясняют маме с дочкой, какие пластиковые бутылки можно сдать на переработку, а какие нет.

Семейный портрет на картонном панно

Далее путь лежит в просторное помещение цеха №5 Завода Шпагина. В центре зала взору предстает красочно оформленный стенд ПЦБК – группы предприятий, которые выступили генеральным партнером экофеста и подготовили для пришедших на фестиваль взрослых и детей много всего интересного.

Стенд Группы ПЦБК - генерального спонсора экофестиваля Фото: Андрей МАТЛИН

Вот самые маленькие посетители экофекста с серьезными лицами участвуют в мастер-классе по изготовлению из гофрокартона самолетиков и овечек. Ребята повзрослей тщательно склеивают объемные панно из деталей гофрокартона.

Ребятам объяснили, что из картона можно сделать много замечательных вещей. Фото: Андрей МАТЛИН

- Я изображаю портреты мамы и папы! – весело заявляет шестилетняя Виктория. – И свой тоже.

Юным мастерам помогает в их творческих усилиях сотрудница ПЦБК.

- Я показываю детям, какие замечательные вещи можно делать из гофрокартона, как изготавливать кружочки, лепестки, они быстро все усваивают и начинают делать замечательные панно, - говорит Марина Иванова. – Девочки, как правило, делают картины с цветами и облаками, мальчики – с машинками. Но портрет всей семьи делают на моей памяти впервые!

А чуть дальше желающие могут принять участие в экологической викторине.

- Вам нужно разложить карточки с изображением разных предметов – те, которые можно отправить в переработку, в одну сторону, которые нельзя – в другую, - объясняет ее условия заместитель директора департамента маркетинга ПЦБК Анатолий Тонков.

Экологическая викторина. Фото: Андрей МАТЛИН

Взрослые и дети начинают раскладывать карточки. Потом им объясняют их ошибки.

- Ну вот, теперь буду знать, что одноразовые стаканчики и бумажные полотенца не годятся для сдачи в макулатуру, - говорит участник викторины Антон Павлович.

Стенды и экспонаты из картона и гофроящиков

На открытие экофестиваля приехали Глава Перми Алексей Дёмкин и председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. Фото: Владислав Нелюбин.

- ПЦБК представляет сегодня экологичную упаковку, мы – предприятие, которое заботится об экологии, - объясняет посетителям экофеста заместитель генерального директора по маркетингу Галина Соломонова. – Вы видите на стенде образцы нашего экологичного гофрокартона, во многих случаях он может с успехом заменять пластик. Буквально на прошлой неделе мы представляли на международной выставке «РосУпак» в Москве упаковку для жидкого битума из гофрокартона, и она вызвала большой интерес, стала победителем в номинации «Экологичная упаковка» премии Part Award. Вся наша продукция поддается переработке. В свою очередь, при ее выпуске мы используем макулатуру. Большой акцент на предприятии делается на охране окружающей среды. Мы модернизируем производство, постоянно улучшаем экологические показатели. Можно сказать, что всю нашу работу пронизывает тема экологии.Публика повзрослей скапливается у стенда Группы ПЦБК.

Ее слова прекрасно иллюстрирует то, что все выставочные стенды и экспонаты были выполнены из продукции ПЦБК – экологически чистого гофрокартона: зона для фотографирования, мини-мебель и даже целый замок из картона!

Мебель на выставке изготовили также из картона.

- Мы хотим и взрослым, и детям показать, что почти все можно сделать из экологичных материалов и еще раз напомнить о необходимости бережного отношения к природе, - говорит Галина Соломонова. - Мы ставим перед собой и просветительскую задачу, в частности, пояснить, какая польза природе от раздельного сбора мусора. Демонстрируем экопаки для сбора макулатуры, рассказываем в брошюрах, как можно снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Экопак. Фото: Андрей МАТЛИН

Площадка для дискуссий

Деловая программа экофеста также была чрезвычайно насыщенной: в рамках фестиваля состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, проводились мастер-классы на зелёную тематику, квесты, экомаркет и другие образовательные и интерактивные мероприятия. Ключевыми темами дискуссий стало озеленение городов и обсуждение лучших практик других регионов, реализация проекта «Зеленое кольцо», выбор питомников и посадочных материалов, развитие сети особо охраняемых природных территорий города и экотуризма.

- Мы рассказали на фестивале о том, какие у нас есть экологические маршруты, - говорит ведущий специалист заповедника «Вишерский» Сергей Чекменев. - Такие фестивали очень важны особенно для таких отдаленных охраняемых территорий, как наша. Наш заповедник огромный – 240 тысяч гектаров, но один процент территории открыт для туристов. И люди должны знать, как воспользоваться этой возможностью.

- В ходе дискуссий и семинаров я почерпнул для себя много полезного, - признается студент Пермского агропромышленного университета Федор Летов. – Например, как лучше всего доходчиво объяснять детям, почему нужно беречь природу. Какими играми их можно заинтересовать.

«Зеленая» стратегия

На фестивале поднимались важные вопросы перспектив развития Пермского края. Например, на одной из площадок участники экофеста обсуждали стратегию озеленения городов Прикамья. Своим опытом в этой сфере делились и представители регионов страны – Екатеринбурга, Москвы, Казани.

На фестивале проходили дискуссии на важные экологические темы. Фото: Андрей МАТЛИН

Деловую программу фестиваля открыл глава Перми Алексей Дёмкин. «Президент России Владимир Путин заявлял, что мы все должны сосредоточиться на уменьшении вредного воздействия на окружающую среду. Экофест тоже посвящён этим целям и задачам. Здесь можно обменяться информацией, изучить современные практики переработки мусора, вторичного использования сырья. С помощью образовательных программ фестиваля, мы лучше сможем понять нашу природу, окружающий нас мир и научимся беречь и любить его», - сказал Алексей Дёмкин.

На заседании рабочей группы по проекту "Зеленое кольцо".

В рамках фестиваля состоялось заседание рабочей группы «Зеленое кольцо». Проект инициировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках подготовки празднования 300-летия Перми. Он направлен на обустройство общественных пространств в долинах малых рек Егошихи и Данилихи, а также Черняевского леса. В долинах рек планируется организовать рекреационные зоны, а в Черняевском лесу – обустроить пешеходные и велодорожки, входные группы, систему навигации.

Концепцией предлагается проектирование и обустройство шести первоочередных участков, где активно отдыхают пермяки. Это «Первогород», район Средней дамбы и Красных казарм на Егошихе, сквер Каменских, Серебрянский парк и район у центрального рынка на реке Данилихе.

«Теме экологии уделяется большое внимание и в стране, и в Прикамье. Действительно, очень много можно сделать в ближайшее время. Хочется отметить хорошую программу, которую мы сейчас рассматривали на площадке Законодательного Собрания – законопроект об охране зелёных территорий Пермского края. Принятие закона будет способствовать сохранению зелёных насаждений во всех муниципалитетах региона», - подчеркнул на открытии экофестиваля председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Малые дела с большим эффектом

Представители ПЦБК рассказали на фестивале об экологических инициативах предприятия, которые могут взять в качестве примера все желающие. В частности, участники экофеста внимательно слушали лидера Союза активной молодежи ПЦБК Алию Минабутдинову, которая выступила на Школе экологических добровольцев.

Она рассказала участникам фестиваля о движении эковолонтерства в Голованово. Представители Союза, которые называют себя САМовцы, проводят здесь «Экомарафон» для учеников школы №123, устраивают субботники на территории микрорайона, организуют акции «Чистый берег» и «Батарейка, сдавайся!»

Так, в ноябре прошлого года по просьбе жителей микрорайона активисты САМ прибрали две заброшенные территории за бывшей школой и у водоема в центре Голованово. Совместно с жителями поселка волонтеры собрали мусор, достали из водоема более 20 автопокрышек и отправили их на утилизацию. Впервые Экомарафон был проведен совместно с Общественным центром Голованово в 2019 году и теперь проходит ежегодно. Для учащихся школы №123 организаторы проводят показы фильмов и небольшие уроки по экологии, а затем все идут на уборку мусора. Ребята занимаются раздельным сбором отходов – собирают стекло, пластик, фантики, бумажки, листочки. За каждый мешок собранного мусора получают жетоны, которые в дальнейшем обменивают на приятные памятные подарки. За время реализации мероприятия в нем приняло участие более 400 человек, которые собрали 120 мешков мусора.

Участники экологической акции.

Осенью 2019 года в Голованово открыли новую экологическую тропу «Серебряный меридиан». Она пролегает рядом с ДК «Бумажник» на протяжении 600 метров. САМ взял шефство над этой территорией.

Еще один экологический проект ПЦБК – «Экодесант», который реализуется на протяжении четырех лет. Его цель – популяризировать экокультуру, раздельный сбор отходов, рациональное использование ресурсов. Проект вышел на федеральный уровень и уже реализуется уже в 12 регионах страны. В Пермском крае и других субъектах РФ в организациях и учреждениях установлено более 20 тысяч экопаков для сбора макулатуры.

Акция "Чистый берег".

Компания показывает пример бережного отношения к природе: здесь перерабатывают 300 тысяч тонн макулатуры, из которой производится новая продукция. Тем самым ежегодно экономится шесть миллионов кубометров древесины.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тысяч тонн, а выпуск гофропродукции возрос до 263 миллионов квадратных метров. ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,6 тысяч сотрудников. ГП ПЦБК является одним из крупнейших налогоплательщиков. Только за прошлый год во все уровни бюджета перечислено более 1,5 миллиарда рублей.НАША СПРАВКА