В Пермском крае на этой неделе может быть побит температурный рекорд

В Прикамье на неделе температура воздуха поднимется выше 35 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на этой неделе продолжится период жаркой погоды. В начале недели столбики термометров будут показывать больше + 30 градусов. Синоптики не исключают, что может быть побит температурный рекорд прошлого века.

По прогнозу научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» 28 июня, в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков (по северу облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днем дождь с грозой). Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +28…+33° (по северу +23…+28°). Ветер ночью слабый, днём юго-западный 2-7 м/с.

29 июня переменная облачность, без осадков, ночью местами туман (днем по северу местами кратковременный дождь, гроза, град). Температура воздуха ночью +16…+21°, днем +31…+36° (по северо-востоку +26…+31°). Ветер ночью слабый, днём юго-западный 3-8 м/с.

В среду, 30 июня, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +17…+22°, днем +30…+35° (по северу +25…+30°). Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

1 июля синоптики обещают кратковременный дождь, грозу. Днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +16…+21°, днём +25…+30°. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с.

Далее в Прикамье станет чуть прохладнее. 2 июля ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +21…+26°. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с.

Предварительно после 2 июля осадки прекратятся, а температура воздуха вернется к климатической норме.