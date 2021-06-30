«Вечный и эстетичный». Почему стоит выбрать гранитный памятник для оформления могилы

Установка памятника на могиле умершего родственника, это последняя возможность выразить любовь к близкому человеку

Установка памятника на могиле умершего родственника, это последняя возможность выразить любовь к близкому человеку, пусть и после смерти. Памятник на могиле олицетворяет личность умершего человека, говорит о его жизни и самое главное - отражает чувства к нему живых людей. Однако современный рынок ритуальных услуг настолько разнообразен, что выбор памятника становится настоящим испытанием. Многим хочется, чтобы памятник выглядел достойно, благородно, был надежным, но при этом простым в уходе и не стоял баснословных денег.

В компании «Альфа Гранит» отмечают, что наибольшей популярностью пользуются памятники из гранита и объясняют, что это обусловлено сразу несколькими факторами.

Гранит – очень прочная и долговечная порода, способная выдерживать серьезные перепады температур. Памятники из гранита не боятся солнечных лучей и постоянной влажности, а механические нагрузки они переносят лучше, чем мрамор, полимеры или бетон. Он настолько прочный, что ему не страшны ни царапины, ни сколы. На поверхности гранита не образуются ни грибки, ни плесень. Мемориалы из этой породы очень просты в уходе, а вернуть им былой блеск можно при помощи обычной влажной губки или же полироли. Еще одним немаловажным преимуществом гранитных памятников является то, что они абсолютно не привлекательны для насекомых и грызунов.

После обработки камень приобретает привлекательный внешний вид и естественный блеск, которые придают ему особое очарование и эстетичность. А опытные мастера «Альфа Гранита» способны придать памятнику любую нужную форму.

- Срок службы наших гранитных памятников не менее 100 лет, но на самом деле они простоят гораздо дольше, - говорят в компании. – Мы прописываем в договорах срок гарантии на такие надгробия из гранита в 40 лет, и на все остальные – не менее 2 лет. Компания «Альфа Гранит» формирует наиболее выгодные и демократичные цены на памятники в городе. Надгробия из гранита – это действительно хороший выбор. Они надежны и красиво смотрятся. Срок изготовления - от одного дня в зависимости от сложности. При этом наш слоган звучит так: «Мы не говорим - найдете дешевле, а делаем цены ниже».

В «Альфа Граните» не наживаются на горе людей, наоборот, сотрудники компании идут навстречу своим клиентам и помогают подобрать нужное надгробное сооружение, которое не нанесет ущерб по бюджету. Кроме того, в компании изготавливают бесплатные памятники для льготных категорий – ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и боевых действий, погибшим или умершим от ран, травм из числа граждан и военнослужащих – сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, работавших в уголовно-исправительных учреждениях.

В компании действуют различные акции на изготовление памятников из гранита, ознакомиться с этими предложениями можно на сайте альфа-гранит.рф.