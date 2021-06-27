Коронавирус в Перми, последние новости на 28 июня 2021 года: количество заболевших приближается к двум сотням

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 197 жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 197 человек, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 28 человек проходят лечение в больницах, 169 – амбулаторно на дому. Среди заболевших больше женщин – 120, мужчин – 77, также положительный тест на коронавирус оказался у 28 детей.

В больницах сейчас находятся 1185 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ - 43. Скончались от коронавируса еще 6 жителей Прикамья.

Инфографика: оперштаб.

По данным Роспотребнадзора, в Перми выявили за сутки 125 заболевших. Пермский муниципальный район на втором месте по заболеваемости, положительные тесты у 16 жителей, на третьем – Соликамский городской округ - 9 случаев.

В Чердынском городском округе – 8 заболевших, в Куединском муниципальном округе - 6. По 5 заболевших в Чайковском и Березниках, по 4 – в Добрянском городском округе и в Кунгуре.

По 2 случая – в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах. В семи территориях по одному заболевшему - в Суксунском, Чусовском, Оханском, Осинском городских округах, Уинском и Сивинском муниципальных округах и в ЗАТО Звездный.

Всего в Пермском крае с начала пандемии было выявлено 60 629 случаев коронавирусной инфекции.