Артисты Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского показали собравшимся популярные постановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Белая пачка на фоне мягкого заката, классическая музыка в объятиях дикой природы – гора Крестовая в Губахе вновь соединила красоту природы и шедевры культурного наследия человечества. Два дня – 26 и 27 июня в Губахе на Рудянском спое открылся юбилейный - 10-ый театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году на него было приглашено лишь 1000 зрителей, в регионе продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса. Тем, кто приехал на гору в эти выходные очень повезло с погодой, впервые за несколько лет в дни фестиваля очень тело.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Артисты Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского показали собравшимся популярные постановки. Вечер под открытым небом начался полюбившимся многим «Половецкими плясками» из второго действия оперы «Князь Игорь» Бородина.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также был представлен шедевр мирового культурного наследия «Видение Розы», впервые поставленный Михаилом Фокиным для Русского балета Сергея Дягилева на музыку фон Вебера, и «Умирающий лебедь» - легендарная хореографическая миниатюра, первой исполнительницей которой в 1908 году стала великая балерина Анна Павлова.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во втором акте организаторы приготовили для гостей «Польский бал» - последнюю на сегодняшний день балетную премьеру театра, хореографическую классику первой половины XХ века на музыку из второго акта оперы «Жизнь за царя» Глинки.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это лучшее, что я видела, - сказала одна из зрительниц спектакля. Фотокорреспондент «КП» побывал на горе Крестовой, мы публикуем самые яркие карды этого чудесного вечера.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО