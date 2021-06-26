Коронавирус в Перми, последние новости на 27 июня 2021 года: статистика по новым заболевшим, как в разгар второй волны пандемии

Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона. Фото: Виталий ТИМКИВ

За минувшие сутки, 26 июня 2021 года, в Пермском крае был выявлен 181 новый случай заражения COVID-19. 26 человек проходят лечение в больницах, 155 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных достигло 60 432 человек, - сообщили в краевом оперштабе. -Среди новых заболевших 63 мужчины, 118 – женщин и 12 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 41 человек, от 30 до 49 лет – 59 человек, 41 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

1100 пациентов проходят лечение в медучреждениях Прикамья, 41 из них - в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. 36% развернутого коечного фонда пока свободно.

Инфографика: оперштаб.

На этой неделе министр здравоохранения объявила о начале третьей волны коронавируса и судя по статистике, цифры в Пермском крае сейчас такие же, как и в начале ноября 2020 года, когда в регионе началась вторая волна коронавируса.

Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 141, - сообщили в минздраве. - На втором месте – Чайковский округ, где обнаружено десять человек с инфекцией. На третьем месте – Чернушинский округ, в котором зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

По три случая инфицирования выявлено в Кунгуре, Куединском округе и Пермском районе. По два - в Бардымском, Лысьвенском и Октябрьском округах.

По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Кудымкар, Березники. Губаха, Кизел, Кудымкарский, Чусовской, Гремячинский, Чердынский, Уинский округа.