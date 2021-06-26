Синоптики рассказали, когда в Перми спадет жара

Если сильно повезет, то в Перми будет установлен новый суточный рекорд июня, чего не было уже восемь лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет пермяков в конце июня.

- В воскресенье, 27 июня в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, - рассказывают синоптики пермского научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и Я». - Температура воздуха ночью будет +15…+17°, днем +26…+28°. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-западный 2-7 м/с.

Далее высотный гребень начнет смещение на восток и вместо северо-западного переноса воздушных масс будет преобладать западный и юго-западный. Это несомненно отразится на температуре воздуха. И при таком раскладе в Пермском крае произойдет повышение температуры воздуха на 2-4 градуса.

При реализации ожидаемого сценария в конце месяца можно будет увидеть на термометрах +30...+35°C. Если сильно повезет, то в Перми будет установлен новый суточный рекорд июня, чего не было уже восемь лет (с 2013 года).

Количество осадков сократится, но это не будет касаться севера региона, где их количество может даже возрасти. Дожди и грозы на остальной территории еще вполне вероятны, но будут более локальные. На большей части Пермского края сохранится высокая пожарная опасность.

А вот небольшое понижение температуры до 20°C днем и 13°C ночью ожидается не ранее первых чисел июля.