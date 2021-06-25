Коронавирус в Перми, последние новости на 26 июня 2021 года: в Прикамье объявили о третьей волне COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения Пермского края сообщила на своей странице в Instagram о третьей волне коронавируса в Пермском крае.

- К сожалению, мы констатируем, что ситуация ухудшается, - обратилась к жителям Прикамья Анастасия Крутень в видеообращении. – Конечно, ситуация не столь острая, как это было в ноябре прошлого года и зимой, но, тем не менее, количество больных растет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Пермском крае выявлен 165 новых случаев заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 133 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 251. В числе 165 новых инфицированных 66 пациентов мужского пола, 99 – женского, среди заболевших 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 67 человек, 39 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.