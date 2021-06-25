Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Пермском крае

Все просто: чтобы получить настоящий сертификат, нужно поставить себе двухкомпонентную прививку от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Кто-то поможет купить сертификат и откосить от прививки от короны? Официально, чтобы не подкопались. На работе заставляют идти на вакцинацию, иначе отправляют без содержания», «Скажите, можно узнать цену на сертификат от коронавируса с занесением в реестр?» - подобные объявления и просьбы все чаще стали появляться в различных пермских чатах.

В Пермском крае началась третья волна коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе заразились 165 человек, а больницах лечится более тысячи заболевших. Сейчас работодателям важно стимулировать своих работников на вакцинацию от коронавируса, правда не все работники хотят делать себе прививку. И поэтому начинают искать обходные пути, чтобы не лишиться заработка или не быть отправленным в неоплачиваемый отпуск.

Министр здравоохранения Пермского края сообщила на своей странице в Instagram о третьей волне коронавируса в Пермском крае.

- К сожалению, мы констатируем, что ситуация ухудшается, - обратилась к жителям Прикамья Анастасия Крутень в видеообращении. – Конечно, ситуация не столь острая, как это было в ноябре прошлого года и зимой, но, тем не менее, количество больных растет.

Министр отметила, что причины этого роста объяснимы.

- Лето, отпуска, проводится много массовых мероприятий, многие решили, что можно не носить масок, - объяснила она.

Анастасия Крутень сообщила, что медицинская отрасль региона справится с таким увеличением. Но, тем не менее, призвала соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности, не посещать места скопления людей.

Единственным надежным способом справиться с инфекцией Анастасия Крутень назвала вакцинацию, для проведения которой в регионе созданы все возможности.

Можно ли купить поддельный сертификат в Перми? Пока понять сложно, полиция от комментариев отказывается. Однако тем, кто подумывает о том, чтобы купить себе поддельный сертификат, лучше одуматься и вот почему.

Рассказываем, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Перми. Почему нельзя покупать поддельные сертификаты и что грозит тем, кто их продает или покупает? Об этом рассказали «Комсомолке» пермские адвокаты.

- Сам факт приобретения на свое имя поддельного сертификата – это сделка между двумя лицами и ничего противозаконного здесь нет, если, конечно, купившее лицо повесит фиктивный сертификат у себя дома в рамочке и будет на него только любоваться, так как за хранение такого бланка нет уголовной ответственности, - говорит пермский адвокат Константин Орлов. - А вот если в дальнейшем он будет где-либо использовать этот поддельный сертификат: получать за него какую-либо компенсацию или выплату, получать привилегии или другую выгоду, то это уже мошенничество в отношении своего работодателя. И в данном случае возбуждается уголовное дело, потом оно расследуется и передается в суд.

Адвокат Константин Орлов объяснил что может грозить пермякам за покупку и продажу поддельных сертификатов. Фото: личный архив.

Если человек компенсирует нанесенный ущерб и загладит вред, то этим он может минимизировать свое наказание. В случае, если ранее он не привлекался к уголовной ответственности, возместил ущерб и загладил вред, то суд может прекратить уголовное дело за деятельным раскаянием или назначить ему условный срок. Если же ранее человек был судим, то наказание может быть реальным, вплоть до лишения свободы.

Что касается изготовления поддельных сертификатов, то они тоже бывают разные: на фирменном бланке реального медучреждения с печатями и знаками – это одна ситуация. Уголовная ответственность за такое деяние предусмотрена санкцией статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Чаще всего наказанием за это преступление бывает лишение свободы в колонии-поселении.

А если это сертификат не на фирменном бланке и несуществующего медучреждения с поддельными печатями и подписями несуществующих врачей, то это уже мошенничество.

- Есть в этом вопросе и много других нюансов, - уточняет наш собеседник. - Если сертификаты через посредников начнут продавать медицинские работники, то у них еще будет статья «Получение взятки», а у гражданина, который его приобрел – «Дача взятки». Если сертификат несуществующего медучреждения и не на бланке установленного образца ведомственного учреждения был куплен через интернет или возле метро, то тут коррупционная составляющая будет отсутствовать.

Пока практика по привлечению к уголовной ответственности за подделку сертификатов по постановке прививок от коронавируса в России еще не сформировалась, но однозначно можно сказать одно: фиктивный сертификат точно не защитит человека от коронавируса и вдобавок станет причиной для уголовного преследования.

ВАЖНО

Как пермякам получить настоящий сертификат на вакцинацию от коронавируса

- Все очень просто, чтобы получить настоящий сертификат, нужно поставить себе двухкомпонентную прививку от COVID-19, - объясняют в краевом минздраве. - Массовую вакцинацию населения проводят в Пермском крае 55 медицинских организаций, записаться на вакцинацию можно в регистратуре, а также в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».

Кроме того, записаться на прививку можно на портале Госуслуг.

Для этого нужно:

1. Зайти на официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

2. Нажать на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Заполнить все необходимые персональные данные на появившемся бланке.

4. Выбрать лечебно-профилактическое учреждение.

5. Выбрать медицинскую услугу, которую хотите получить – «Вакцинация от COVID-19».

6. Выбрать удобную для Вас дату и время.

Без предварительной записи привиться от COVID-19 можно в мобильных пунктах вакцинации. Актуальный график и место их работы еженедельно публикуется на сайте минздрава.