В Перми обсудили ошибки в ходе транспортной реформы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили результаты внедрения новой транспортной модели.

Как признал и. о. заместителя главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Сергей Красильников, в ходе транспортной реформы можно отметить как достижения, так и ошибки, над которыми надо работать.

Так, в прошлом году в Перми приобрели 613 современных низкопольных автобусов с кондиционерами и 24 новых трамвая, стала популярнее безналичная оплата труда.

Депутаты отметили, что сокращение длины некоторых маршрутов и числа рейсов на них вызвало социальную напряженность. Сергей Красильников сообщил, что в связи с этим продляются маршруты №№19, 20, 24, 30, 47, 51 и 63 и что также планируется запустить два новых маршрута - №8 «Микрорайон Крохалева - микрорайон Садовый», №13 «Песьянка - Комсомольская площадь».

Был поднят вопрос о необходимости совершенствования тарифного меню для покупателей проездных. Представитель администрации сообщил, что прорабатывается вопрос предоставления скидки на проезд в городском транспорте членам малоимущих семей и возможность бесплатного проезда школьникам начальных классов.

Депутат Сергей Богуславский отметил, что из-за перехода на летнее расписание и сокращение числа рейсов людям подолгу приходится ждать автобусов, в частности, на маршруте №77.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин пообещал проводить мониторинг загруженности и при необходимости добавлять рейсы.

Большое беспокойство выразили депутаты по поводу возрастающих убытков в отрасли. Они запросили у администрации план мероприятий по увеличению пассажиропотока и усилению контроля за оплатой проезда, а также информацию о сроках автоматизации процесса составления расписания движения транспорта.