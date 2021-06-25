17-летнего пермского подростка, обвиняемого в убийстве школьника, арестовали на два месяца

Почти два месяца 17-летний пермский подросток проведет в СИЗО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вопрос о мере пресечения для 17-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве 13-летнего школьника из Перми, рассмотрен в суде. Суд определил ему меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на один месяц и 29 дней до 22 августа включительно, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

Почти два месяца 17-летний пермский подросток проведет в СИЗО. Его задержали 23 июня по подозрению в убийстве 13-летнего школьника. Парни знали друг друга с детства и даже дружили. Старший брат 17-летнего подозреваемого какое-то время жил с мамой убитого мальчика. И оба ребенка общались и приезжали друг к другу в гости.

Со слов мамы арестованного подростка, в последнее время отношения между ними испортились. Младший парнишка в компании друзей мог сказать ее сыну обидные слова. А старший затаил обиду на это. Да такую, что схватился за нож.

Сейчас родные убитого 13-летнего мальчика готовятся к похоронам. А те, кто знал его и любил, несут на место, где оборвалась жизнь ребенка, цветы.

К месту трагедии друзья убитого школьника несут цветы.

- Прощание c мальчиком пройдет 26 июня в 11.00 в Большом зале на улице Старцева, 61, затем его отвезут на Отпевание в Храм Успения Божией Матери на улице Парковой, 18 и похоронят на Северном кладбище, - рассказали знакомые семьи, где произошло непоправимое горе.

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