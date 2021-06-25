Школа, где первоклассники учатся по советским учебникам и пишут пером

Центр «Марьюшка» находится на улице Старцева в Перми.

- Графологи говорят, что по почерку можно определить характер человека, но ведь тогда верно и обратное - влияя на почерк, мы влияем и на характер, - улыбается директор детского образовательного центра «Марьюшка» Ольга Толокнова.

Если это утверждение верно, то характер у детей, занимающихся в «Марьюшке», должен быть просто ангельским. Буковки, выведенные ими в прописях, - просто образец каллиграфии. Даже не верится, что писали их ученики 2-3-х классов, причем не привычными нам шариковыми ручками, а перьевыми - теми, которые надо окунать в чернила.

По мнению педагогов «Марьюшки», ручки с остроконечными перьями позволяют правильно ставить почерк, не дают спешить, а вдумчиво выводить буквы. Вот этот вдумчивый подход ко всем урокам отличает образовательный центр «Марьюшка» от других учебных заведений Перми. Занимаются здесь по программе «Русской классической школы», основанной на системе русского педагога Константина Ушинского.

По такой методике преподавали в советских школах прошлого века, когда советское образование было признано одним из лучших в мире. И учебники, по которым занимаются сейчас ребята, воссоздают классические пособия Ушинского по русскому языку и «Арифметике» АлександраПчелко и Григория Поляка. Так что бабушки, приводящие в «Марьюшку» своих внуков, с восторгом узнают учебники, по которым они учились. Своим строгим видом, без ярких картинок и других отвлекающих моментов учебник как будто сам говорит: «Учеба - это дело серьезное и относиться к нему нужно соответствующим образом».

-Наша программа полностью соответствует образовательным государственным стандартам, мы даем всю базу знаний, которые требуются для учеников начальной школы, - говорит Ольга Толокнова. - Но при этом в «Русской классической школе»знания даются более фундаментально. Методика «Русской классической школы формирует у ребенка логическое мышление, наши ученики хорошо говорят, у них развиваетсяправильная литературная речь. А также они легко вычитают и складывают числа в уме, не пользуясь калькулятором.

В «Марьюшке» обучаются ребята с 1 по 4-й классы.

От дополнительного образования к основному

Образовательный центр построен рядом с храмом Андрея Первозванного, настоятелем которого является отец Александр Толокнов. Это соседство не случайно. «Марьюшка» берет свое начало от воскресной школы, работавшей при храме. И изначально она была Центром дополнительного образования, концепцией которого были сохранение культуры семьи на основе традиционных духовных ценностей русского народа. В центре действовали разнообразные студии: хоровая, ИЗО-студия, студия раннего развития, английского языка.

Но постепенно основатели Центра - Ольга и Александр Толокновы - заинтересовались методикой «Русской классической школы», и Центр дополнительного образования перерос в школу. Сейчас в «Марьюшке» обучается порядка 50-60 юных пермяков. Родители везут их со всего города, понимая, что здесь их дети получат хорошее классическое образование. С 1-го класса в центре ведется углубленное изучение английского языка, есть занятия по риторике, рукоделию, рисованию, хореографии.

- Я с «Русской классической школой» познакомилась, когда стала искать программы, альтернативные стандартной школе России, - рассказала пермячка Светлана Кузнецова. - Изучив подробно эту систему, я поняла - это то, что нужно моему сыну: логичная и последовательно выстроенная программа, позволяющая сформировать крепкий фундамент знаний и обучающая думать, а не просто запоминать.При этом программа достаточно простая для ребенка, он без труда может выполнять домашнее задание самостоятельно. Для меня было очень важно, чтобы ребенку было уютно в школе, и он ходил туда с радостью. И я не ошиблась. Все два года обучения сын ходил в школу с удовольствием, а после уроков каждый раз с сожалением уходил со школьного двора, где они играли с ребятами. В этом году моя вторая дочка пойдет в первый класс в «Марьюшку», а через пару лет и младшая. С ними вопрос решен.

Обучение с воспитанием

Еще одна немаловажная сторона «Русской классической школы» - здесь занимаются не только обучением, но и воспитанием детей.

- У нашей семьи большой опыт общения с разными образовательными учреждениями - и государственными, и частными, - рассказывает Максим Моховиков, отец четверых детей. - Наш старший сын оканчивает в следующем году школу, вторая дочь учится в гимназии. «Русская классическая школа» привлекла нас своим здравым подходом к образованию. К тому же в отличие от государственных школ, которые заявляют, что они не воспитывают детей, а только обучают, в «Марьюшке» большое внимание уделяют нравственному воспитанию. Мне важно, чтобы мои дети эти нравственные устои впитывали и росли людьми, полезными для страны и общества.

Сейчас в «Марьюшке» учатся двое младших детей Моховиковых: Василиса окончила четвертый класс, а Спиридон - первый.

- Мы переживали, где будет учиться Василиса после окончания начальной школы, - продолжает Максим. - Ведь пока в центре есть только 1 - 4-й классы. А мы очень хотим продолжить там обучение, хорошо бы, чтобы наши дети могли учиться здесь до 11-го класса.

Сейчас «Марьюшка» занимает одно двухэтажное здание, где размещены 4 классных кабинета - для начальной школы. Но рядом возводится еще один корпус, где будут учиться школьники среднего и старшего звена. С его строительством центру помогают «Русская медная компания» и Компания «ЛУКОЙЛ», активно поддерживающие проект. Планируется, что корпус откроется уже с нового учебного года. Так что Василиса Моховикова, скорее всего, сможет продолжить свою учебу в любимой школе.

А в будущем планиурется построить закрытый переход между зданиями. По планам, этот переход будет открыт к 300-летию Перми. К этому же времени на площади перед храмом и образовательным центром планируется установить памятник Андрею Первозванному.

Школа, созданная многодетной мамой

Татьяна Алтушкина (в центре) в одной из школ, обучающих детей по методике «Русской классической школы» .

Методика «Русской классической школы» была разработана в Екатеринбурге. Ее основатель Татьяна Алтушкина, мама шестерых детей, не захотела вести своих ребят в ближайшую к дому школу.

- Мне хотелось дать моим детям системное, фундаментальное, полное образование, чтобы у ребят сформировалась не поверхностная, а целостная картина мира; чтобы школьные годы помнились им не как бесконечный кошмар, а как радостная, творческая часть их взросления, - рассказывала впоследствии Татьяна, руководитель образовательной системы «Русская классическая школа», председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК. И тогда она решила создать собственную школу.

С тех пор прошло 15 лет. И методика РКШ применяется во многих школах России. И Татьяна, и ее муж - глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин - активно поддерживают школы, которые работают по этой методике, в том числе и образовательный центр «Марьюшка».