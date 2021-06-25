«Он родился шестимесячным, поэтому я не ругала его за двойки». Мама 17-летнего подростка из Перми, обвиняемого в убийстве ребенка, рассказала о сыне

Мама Виктора показывает фотоальбом и рассказывает, как рос ее сын. Фото: Андрей МАТЛИН

- Я не знаю, мы в шоке от того, что произошло – говорит Татьяна, мама пермского подростка, которого подозревают в убийстве 13-летнего школьника. – Виктор (имена обоих детей изменены по требованиям законодательства, - Ред.) чуть не с детства с этим Андреем, они всегда вместе были, словно братья. Вечером в компьютерные игры играют на телефоне, Виктор ночевал у них…

Шокирующее убийство 13-летнего шестиклассника потрясло многих пермяков. В соцсетях только и разговоров о том, что стало с современными детьми, что они за ножи хватаются. Чтобы понять, почему 17-летний подросток напал с ножом на друга и почти брата, едем к родителям, которые воспитали его.

Общежитие, где живет семья Виктора. Фото: Андрей МАТЛИН

Семья Виктора живет в комнате в общежитии: общая кухня на несколько семей, санузел, душевые с обшарпанными стенами. Мама подростка, который сейчас задержан и находится в СИЗО – домохозяйка. Татьяна объясняет, что у нее проблемы с глазами, несколько лет она ничего не видела, а потом сделала две операции на глаза. Зарабатывает деньги на семью только ее муж и отец Виктора, он токарь-фрезеровщик.

- Виктор и Андрей познакомились так: мой старший сын – ему 32 года – несколько лет назад жил с мамой Андрея, и парни подружились: играли вместе, оставались друг у друга на ночь, - объясняет женщина. - Я поверить могу в кого-то другого, но в Виктора не могу поверить, что он такое сделал. У меня в голове это никак не укладывается.

Узнав про то, в чем подозревают ее сына, здоровье у женщины пошатнулось: у нее постоянно болит голова и скачет давление.

Андрей был единственным сыном у своих родителей.

- Андрей был веселый и жизнерадостный парень и если наедине они прекрасно ладили, то в компании он и иногда подшучивал над Виктором, мог обидеть и сказать что-нибудь досадное, - пытается объяснить чудовищный поступок сына мать. - И если поначалу Виктор не обращал на это внимание, то сейчас, вероятней всего, затаил обиду.

- А проблемы со здоровьем у вашего сына были? – спросили корреспонденты «Комсомолки» у мамы Виктора.

- Родился он очень маленьким, недоношенным, шестимесячным, и долго отставал в развитии, - объясняет Татьяна. - С рождения мы его по всем врачам его водили: к окулисту, невропатологу… У него ни глаза сформироваться не успели, ни легкие. Четыре месяца после роддома его в больнице «допаривали», да и учился он слабенько. Но я не давила на него и не ругала за двойки и тройки. Силы есть – он получит свою оценку. Даже в младшем и среднем звене Виктор учился в 112 школе, но по ослабленной программе.

Со слов женщины, ее сын уже сознался в убийстве и сказал следователям, что это он сделал. 25 июля ему должны избрать меру пресечения в суде.

Виктор, которго подозревают в убийстве ребенка, родился шестимесячным и плохо учился.

- Материал в суд уже поступил, процесс начнется в ближайшее время, но так как подозреваемый - несовершеннолетний, дело будет рассматриваться в закрытом режиме, - рассказали «КП»-Пермь» в суде Мотовилихинского района Перми.

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