«Похоронили родителей и детей в одной могиле». В Пермском крае погибшую в пожаре семью предали земле спустя три месяца

Родителей и двоих детей похоронили в одной могиле.

В Пермском крае в деревне Перемское Добрянского района 24 июня похоронили почти всю семью. Родителей и двоих маленьких детей родственники не могли предать земле больше трех месяцев. Вчера Юрия, Галину и их малышей проводили в последний путь.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 марта. В пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копанцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери.

Пожар начался, когда вся семья спала. Пламя в деревянном доме быстро распространилось по комнатам. Когда на место приехали пожарные, дом был уже полностью охвачен огнем. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела четырех человек: 31-летнего Юрия, его 28-летней супруги Галины и их двоих детей (трехлетнего мальчика и годовалой девочки). 7-летней Ксюше каким-то чудом удалось выбраться из дома.

- Вчера мы простились с нашими родными, - говорит сестра Галины Марина. - Как же долго этого пришлось ждать, похоронить их мы не могли, потому что следователи назначили экспертизу, которая должна была определить личности погибших. Я ездила в морг их забирать, они сгорели до неузнаваемости, от них остались только косточки, ужасная картина, конечно. Мы привезли останки к дому в четырех гробах, односельчане пришли проводить их в последний путь, а потом мы повезли их на кладбище и похоронили в одной могиле. Я бы хотела поблагодарить всех, кто помог нам собрать деньги на похороны, большое спасибо, вы нам очень помогли.

Пожарные обнаружили тела погибших во время разбора завалов.

Единственная выжившая в страшном пожаре 7-летняя девочка сейчас находится в приюте. Ее тетя Марина почти оформила все необходимые документы, чтобы взять ее под опеку.

- Мы с ней часто созваниваемся, она держится, на днях я поеду в Пермь, чтобы навестить ее, - говорит Марина. – Надеемся, что скоро она будет жить с нами.

Следствие еще продолжается, пока неизвестно, что стало причиной трагедии, которая унесла жизни четырех человек.

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