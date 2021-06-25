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Происшествия25 июня 2021 10:40

«Похоронили родителей и детей в одной могиле». В Пермском крае погибшую в пожаре семью предали земле спустя три месяца

Единственная выжившая девочка из многодетной семьи сейчас находится в приюте
Анна Маркова
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Родителей и двоих детей похоронили в одной могиле.

Родителей и двоих детей похоронили в одной могиле.

В Пермском крае в деревне Перемское Добрянского района 24 июня похоронили почти всю семью. Родителей и двоих маленьких детей родственники не могли предать земле больше трех месяцев. Вчера Юрия, Галину и их малышей проводили в последний путь.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 марта. В пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копанцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери.

Пожар начался, когда вся семья спала. Пламя в деревянном доме быстро распространилось по комнатам. Когда на место приехали пожарные, дом был уже полностью охвачен огнем. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела четырех человек: 31-летнего Юрия, его 28-летней супруги Галины и их двоих детей (трехлетнего мальчика и годовалой девочки). 7-летней Ксюше каким-то чудом удалось выбраться из дома.

- Вчера мы простились с нашими родными, - говорит сестра Галины Марина. - Как же долго этого пришлось ждать, похоронить их мы не могли, потому что следователи назначили экспертизу, которая должна была определить личности погибших. Я ездила в морг их забирать, они сгорели до неузнаваемости, от них остались только косточки, ужасная картина, конечно. Мы привезли останки к дому в четырех гробах, односельчане пришли проводить их в последний путь, а потом мы повезли их на кладбище и похоронили в одной могиле. Я бы хотела поблагодарить всех, кто помог нам собрать деньги на похороны, большое спасибо, вы нам очень помогли.

Пожарные обнаружили тела погибших во время разбора завалов.

Пожарные обнаружили тела погибших во время разбора завалов.

Единственная выжившая в страшном пожаре 7-летняя девочка сейчас находится в приюте. Ее тетя Марина почти оформила все необходимые документы, чтобы взять ее под опеку.

- Мы с ней часто созваниваемся, она держится, на днях я поеду в Пермь, чтобы навестить ее, - говорит Марина. – Надеемся, что скоро она будет жить с нами.

Следствие еще продолжается, пока неизвестно, что стало причиной трагедии, которая унесла жизни четырех человек.

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