Прогноз погоды на выходные в Пермском крае: жара, сильный ветер и грозы

Жаркое лето в Прикамье продолжается, в выходные и на следующей неделе будет выше +30 градусов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Это какой-то тропический ливень, - удивлялись количеству воды, рухнувшему вчера на Пермь горожане. Синоптики говорят, что в городе выпало 25 мм осадков. Для Перми это почти 30% месячной нормы. Хороших дождей в регионе давно не было. В некоторых районах засуха стояла два месяца, например, в Кунгуре.

- Тем не менее, говорить об окончании засушливого периода в Пермском крае в целом пока не приходится – осадки имели все же локальный характер, - говорят специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. - К тому же в среднесрочной перспективе ожидается жаркая погода.

Сегодня 25 июня синоптики вновь прогнозируют грозы, вероятен локальный крупный град и сильные ливни, а порывы ветра свыше 20 м/с если и возможны, то очень локально. Температура воздуха днем по западу и юго-западу края достигнет +30…+32 , а на остальной территории из-за ожидается +25…+29 .

В субботу, 26 июня, погода не сильно изменится. На юго-западе будет жарко, днем до +31 , а на севере и востоке не выше +25 , в Перми днем до +28 . Осадков днем можно не ждать. Грозы скорее возможны в ночь на субботу.

В воскресенье будет малооблачная погода без осадков. Жара до +30…+32 ожидается не только на юго-западе, но и на северо-западе территории, а в Перми днем также +27…+29 . На северо-востоке края прохладнее (не выше +25).

В начале следующей недели в Пермском крае синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду, она продержится 3-4 дня. Пик жары можно ожидать в середине недели, при этом дневная температура по югу края может достигать +33…+35 .