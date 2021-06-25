«БКС Мир инвестиций»: покупать валюту онлайн на бирже выгоднее, чем в обменнике

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций». Фото из личного архива

Только с января по май доллары и евро таким образом купили больше 900 тыс. человек. Почему это удобно и что делать, если вам нужно срочно конвертировать накопления, в интервью Банки.ру рассказал глава департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

- С чем связан динамичный рост валютных операций на бирже?

- С несколькими факторами, которые в своей совокупности и привели к столь высокому интересу к валютным сделкам. В первую очередь, это связано с массовым притоком частных инвесторов на фондовый рынок, начавшийся незадолго до пандемии. Плюс к этому самоизоляция подтолкнула людей к жизни онлайн, а кризис дополнительно простимулировал поиски новых способов сохранения и приумножения накоплений, а также источников дополнительного заработка.

В этом смысле пандемия сыграла большую роль в популяризации инвестирования и биржевой торговли, подхлестнув интерес граждан к этой сфере. Естественно, что в стороне не остался и валютный рынок. Во-первых, у нас традиционно многие люди, даже далекие от мира финансов, следят за курсом валют, динамикой рубля и предпочитают часть накоплений хранить в иностранной валюте. Актуальность этой темы обычно возрастает на фоне кризиса и долгое время после него. Не стал исключением и нынешний период. При этом покупка валюты на бирже позволяет избежать высоких затрат по сравнению с операциями через обменные пункты и банки.

Во-вторых, относительно недавно у российских инвесторов появилась возможность покупать акции иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за доллары и евро, которые для этих целей предварительно приобретаются на валютном рынке.

- Другими словами, биржа привлекательнее обменного пункта?

- Именно так. Условия покупки и продажи в банках и операционных кассах нередко оказываются совсем не такими выгодными, как на бирже, которая уже около восьми лет предоставляет физическим лицам возможность участвовать в валютных сделках. Кроме того, современные онлайн-сервисы и приложения для смартфонов освобождают потенциальных участников торгов от необходимости лично посещать офисы и контактировать с персоналом.

Что нужно частному лицу для того, чтобы купить или продать валюту на бирже?

Основное, что должно быть у физического лица для покупки валюты на бирже – счет у надежного брокера. Например, у нас его можно открыть через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» всего за несколько минут. Затем можно просто пополнить его через Систему быстрых платежей (СБП) или с банковской карты, найти нужную валюту и оформить сделку.

- Есть ли какая-то минимальная сумма сделки или другие важные особенности, отличающие валютные операции на бирже от покупки в банках и обменных пунктах?

- Говоря глобально, таких особенностей нет. Раньше покупать валюту на бирже можно было только лотами по 1000 долларов США или евро, но уже сейчас брокеры дают возможность для торговли дробными лотами. Например, пользуясь услугами «БКС Мир инвестиций», открыв счет, сразу сможете купить любое количество валюты, начиная от 1 доллара США и 1 евро.

С конца апреля Московская биржа и сама начала предоставлять частным инвесторам возможность осуществлять сделки с валютой от 1 цента США и 1 евроцента. Однако у биржи этот инструмент работает с расчетами завтра, а, например, наши клиенты могут проводить сделки с расчетами день в день, причем почти до полуночи. Это преимущество для тех клиентов, кому валюта может понадобиться срочно или кто хочет не спеша совершить сделку после своего рабочего дня.

- Банки и обменные пункты получают доход от разницы между курсами покупки и продажи валюты. На чем зарабатывает биржа, и сколько придется заплатить частному лицу?

- Суть брокерского бизнеса заключается в заработке на комиссиях. Со всех сделок, в том числе валютных, любой брокер берет комиссию, ее же берет и сама Мосбиржа. Важным вопросом остается ее размер. Обычно он находится в диапазоне от нескольких сотых долей процента до нескольких десятых, но при этом может содержать и дополнительные комиссии, такие как обслуживание счета и т.п.

В «БКС Мир инвестиций» мы даем инвесторам одну из самых выгодных комиссионных ставок - 0,1% без дополнительных скрытых платежей и комиссий на самом популярном тарифе «Инвестор». При конвертации любой суммы люди платят около 8 коп. с условного доллара – несравнимая разница с обменными кассами, где разница в курсе может достигать 1 рубля.

- Какой валюте сейчас лучше всего отдать предпочтение?

- На долгосрочном горизонте доллар останется относительно стабильной валютой и перспективным активом для сбережений. Во-первых, экономика США демонстрирует опережающие темпы восстановления, что с учетом усилившейся инфляции, скорее всего, заставит Федеральную резервную систему США (ФРС) раньше других центробанков приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Во-вторых, баланс американского регулятора (сумма активов, купленных в рамках монетарного стимулирования, или QE) составляет около 40% от ВВП США, в то время как у Европейского центрального банка этот показатель составляет порядка 80% к ВВП Европейского союза, а у банка Японии превышает 125% ВВП страны. То есть ФРС «напечатала» намного меньше денег по отношению к размеру национальной экономики, чем другие крупнейшие центробанки. Это является фундаментальным основанием потенциала укрепления доллара США к другим ключевым валютам. Но чтобы диверсифицировать свои инвестиции, нужно следовать рекомендации, которая подходит большинству инвесторов –держать портфель примерно в равной пропорции в трех валютах – долларах США, евро и в рублях.

- Повышенный спрос на валюту будет продолжаться?

- На фоне выхода мировых экономик из пандемического кризиса, в том числе и российской, благоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, а также улучшения геополитической обстановки мы видим уверенное укрепление рубля. И тренд может продолжиться, если один из этих факторов существенно не ухудшится. Традиционно такая тенденция рубля постепенно охлаждает интерес граждан к иностранной валюте.

Тем не менее, постепенное повышение финансовой грамотности населения, а также возрастающий интерес к зарубежным ценным бумагам и операциям на валютном рынке будут постепенно замещать эмоциональные всплески спроса на валюту в кризисные периоды. То есть формируется более осознанный, рациональный и стабильный интерес россиян к валютным операциям, что будет продолжаться и в будущем. Этому способствует как политика государства, направленная на повышение финансовой грамотности граждан, в том числе через соответствующие программы в школах и вузах, так и работа профучастников финансового рынка в этом направлении.

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