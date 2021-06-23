Как пройдут выпускные-2021 в Пермском крае

Кульминацией праздника станет выбор Короля и Королевы выпускного-2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июня прошло заседание Правительства Пермского края. Один из вопросов, который обсуждался на нем - проведение выпускных балов для одиннадцатиклассников, у большинства из которых сдача ЕГЭ осталась позади.

- Последние звонки, которые прошли в Пермском крае с 19 по 28 мая, стали настоящим праздником для выпускников, - выступила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Их проводили с учетом всех противоэпидемиологических мер. Мы получили разрешение, чтобы участие в Последних звонках принимали и родители: по одному человеку от семьи. А 22 мая в онлайн формате прошел краевой Последний звонок. Трансляция мероприятий шла в соцсетях 12 часов, было 150 тысяч зрителей и 24,5 тысячи уникальных посетителей.

Сейчас заканчивается пора сдачи ЕГЭ – выпускникам осталось написать один экзамен - и наступает пора выпускных вечеров. Торжественные церемонии вручения аттестатов будут проходить в очном формате в школе.

- Пройдут они также с соблюдением всех мер санитарной безопасности: по принципу – один класс – одно место, без перемешивания классов, - отметила министр. - Также как, и на Последних звонках, в школах будут дежурить наряды полиции по охране общественного порядка. Во многих территориях, где выпускные проходят в один день, будет ограничена розничная продажа алкогольных напитков.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки краевой бал выпускников пройдет в этом году в онлайн формате.

«БеZOOMный выпускной» будет проходить в социальной сети «Вконтакте», также эфир будет вести телеканал «Ветта». Это целая серия мероприятий – различных челленджей и флешмобов, видеопоздравлений от родителей, друзей и учителей, afterparty и танцев. Кульминацией праздника этого года станет выбор Короля и Королевы выпускного. Имена победителей будут объявлены именно 26 июня в прямом эфире.