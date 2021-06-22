В Перми движение по Компросу будут закрывать по ночам

Ограничение коснется всех видов транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабная реконструкция Компроса вновь стала причиной ограничения движения транспорта в центре Перми. Проехать по центральному проспекту города нельзя будет ночью. Ограничение коснется всех видов транспорта. График составлен на ближайшую неделю, но если в ночные часы будет лить дождь, расписание скорректируют.

26 июня с 0.00 до 6.00 будет закрыто движение по нечетной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Краснова до улицы Революции;

24 и 27 июня с 0.00 до 6.00 - по четной стороне проспекта на участке от улицы Краснова до улицы Революции;

А 25 июня с 0.00 до 6.00 работы будут проводиться на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Краснова.

На более длительное время будет ограничено движение транспорта на улице Екатерининской. Здесь с 30 июня до 5 августа будут проводиться работы на сетях теплоснабжения, поэтому временно ограничат движение транспорта от Клименко до Николая Островского.