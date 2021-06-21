Коронавирус в Перми, последние новости на 22 июня 2021 года: за сутки скончались 15 человек

На лечении в больнице остается 840 человек Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 22 июня общее число инфицированных коронавирусом достигло 59 656. За предыдущие сутки выявлено 128 новых случая заражения COVID-19: 14 человек проходят лечение в больницах, 114 – амбулаторно на дому.

В числе новых инфицированных 13 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 51 человек, 22 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Вновь заболевшие обнаружены в 8 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 90. На втором месте – Пермский муниципальный район, где обнаружено 18 человек с инфекцией. На третьем – Соликамский городской округ, в котором зафиксировано 11 жителей с коронавирусом. В Березниках COVID-19 диагностирован у 5 прикамцев.

По одному заболевшему выявлено в четырех территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кунгур, а также Добрянский и Чернушинский городские округа.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 54 000 жителя. На лечении в больнице остается 840 человек, в том числе 34 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 14,1 процента.

2020 человек находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 15 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2609 летальных исхода от ковида.

В Перми продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Работают мобильные пункты. Сделать прививку против COVID-19 на этой неделе можно по следующим адресам:

Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59:

с 21 по 25 июня с 14.00 до 19.00,

26 и 27 июня с 10.00 до 14.00.

Парковка продуктового гипермаркета «Лента», пр-т Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет):

с 21 по 25 июня с 14.00 до 19.00,

26 июня с 10.00 до 14.00.

Торговый центр «Кит», ул. Крупской, 79а (автобус около торгового центра):

22 июня с 10.00 до 16.00.

Пермский цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком):

23 июня с 10.00 до 15.00.

Торговый центр «Горный хрусталь», ул. Уральская, 85 (автобус около торгового центра):

24 июня с 10.00 до 16.00.

М/р Чусовской водозабор (автобус на конечной остановке автобуса № 48 «Чусовской водозабор»):

24 июня с 9.30 до 12.30.

Завод Шпагина, ул. Советская, 1 (автобус на территории завода во время проведения экофестиваля, вход бесплатный):

25 июня с 11.00 до 19.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж):

25 июня с 16.00 до 20.00,

26 июня с 14.00 до 18.00.

Дачный поселок Алешиха, Краснокамский городской округ (автобус на мини-рынке):

25 июня с 10.00 до 13.00.