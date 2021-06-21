В Прикамье возвращается экстремальная жара: столбик термометра поднимется до +33

В жару и людям, и растениям не помешает побольше жидкости. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока Москва и Питер буквально кипят от изнуряющей жары, пермяки наслаждаются комфортом - какой день за окном солнечно и +20 градусов. Но на этой неделе и в Пермь нагрянет экстремальная жара.

Тепло побеждает

- Мы находимся как раз на границе между зоной «африканской жары» в Европе и областью холодного воздуха в Западной Сибири, поэтому погода будет комфортной, но переменчивой, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Положением фронтальной зоны, которая проходит как раз через Прикамье, все и будет определяться.

В ближайшие дни «победит» теплая погода.

- Во вторник днем воздух в Перми может прогреться до 31 градуса, а на юго-западе края - до 33 градусов, - предупреждают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - После небольшого похолодания в среду заток тепла в четверг возобновится, и температура повысится до 29 градусов, а в юго-западных территориях, возможно, до 32 градусов. Такая же погода может сохраниться в пятницу и субботу.

Время спасать урожай

Если вам повезет, и дождики прольются как раз над вашей дачей, это не значит, что вы должны убрать в кладовку поливочный шланг.

Как отмечают пермские агрономы, в этом году садоводы и огородники могут получить небывалый урожай. Но - при условии, если удастся его уберечь от жары и засухи.

- Сейчас как раз наступает «момент истины», - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Те же яблони, груши и другие плодовые деревья и ягодные кустарники заложили такой урожай, который им просто не вытянуть без регулярного полива и подкормки. Поливать их можно обильно холодной водой из скважины. А вот томаты, перцы, огурцы, землянику - лучше теплой. Но - не горячей, не той, что стоит в бочке в теплице. Много цвета закладывается на томатах, но пыльца от жары стерилизуется, и если температура в теплице превысит 35 градусов - помидоры не завяжутся, так что нужно подумать, как ее охладить.

В такую жару возможен даже радикальный способ: побелить садовой побелкой хотя бы вертикальные поверхности теплицы. Нелишне время от времени поливать их изнутри - так к тому же сможем повысить влажность, которая будет препятствовать распространению паутинных клещей. Эти насекомые, которые высасывают из растений соки, в нынешнюю жаркую сухую погоду стали просто тепличным бичом.

Можно устраивать в течение дня легкий освежающий полив кроны деревьев и кустарников, особенно при жарком солнце. Это большое заблуждение, что от этого могут быть какие-то ожоги на листве. Полезно проводить и «сухой полив» - окучивание. Землянику и зелень стоит притенять от палящих лучей белым укрывным материалом.

К счастью, вопреки опасениям, пока не проявляют повышенной активности насекомые-вредители, видимо, из-за засухи. По той же причине нынче меньше проблем с грибковыми заболеваниями. Хотя это не означает, что они не активизируются, если начнутся дожди. Так что надо иметь наготове средства для обработки растений.