Прикамье может и должно стать краем современного сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство должно стать технологичным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Агропромышленный комплекс Пермского края вполне способен стать успешным и доходным. Об этом руководители региона и отрасли говорят на встречах с прикамскими аграриями и во время переговоров с госкорпорациями и банками. Для этого в Прикамье решено расширять механизмы поддержки сельхозпроизводителей.

Прикамские поля не должны зарастать сорняками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не Краснодар, но потенциал огромен

Во время недавнего выездного заседания краевого правительства на юг Пермского края был поднят вопрос о том, что нужно более активно вовлекать в оборот земли, которые долгое время не использовались и зарастают сорняками и деревьями.

Весенняя посевная в этом году прошла слаженно - благодаря поддержке краевых властей аграрии были заблаговременно обеспечены для этого необходимыми горюче-смазочными материалами и удобрениями. Но в Прикамье можно и нужно наращивать площади используемой пашни и повышать урожайность культур.

В ходе обсуждения перспектив сельхозотрасли Прикамья на выездном заседании краевого правительства в Осе губернатор Дмитрий Махонин отметил - очень важно, чтобы как можно больше аграриев могли пользоваться субсидиями и получать другие виды поддержки.

- На эти цели в бюджете региона заложено 930 миллионов рублей, - напомнил Дмитрий Махонин. - Также были предусмотрены средства на приобретение хозяйствами минеральных удобрений. Мы понимаем, что с учетом нашего климата это необходимо для увеличения урожайности. Планируем, что в следующем году приобретение удобрений будет организовано через электронную торговлю, и это сделает процедуру распределения субсидий более прозрачной. Уверен, это будет значимой поддержкой нашим сельхозпроизводителям.

На селе нужна новая техника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Павел Носков проинформировал, что общая посевная площадь в регионе сейчас оценивается в 735 тысяч гектаров, из которых на 298 тысячах га были проведены весенние полевые работы.

Павел Носков перечислил условия, при которых сельскохозяйственная отрасль в Прикамье могла бы развиваться более успешно.

- Необходимо увеличивать темпы вовлечения земель в сельхозоборот, а также повышать урожайность там, где она недостаточно высока, - отметил он. - Сейчас показатели урожайности предприятий сильно отличаются. Так, например, на долю 63 процентов сельхозтоваропроизводителей, которые обрабатывают половину посевных площадей края, приходится лишь треть от всего объема произведенной продукции. Кроме того, во многих хозяйствах сельхозтехника сильно изношена - 90 процентов ее выпущено более 10 лет назад. Эти проблемы можно решать, работая по нескольким направлениям. Нужно корректировать параметры господдержки на приобретение сельхозтехники в лизинг, повышать спрос на кормовые культуры путем привлечения новых инвесторов в молочное и мясное скотоводство.

- Нам пора перестать относиться к сельскому хозяйству как к дотационному направлению, - поставил стратегическую задачу глава региона Дмитрий Махонин. - Да, у нас климат не Краснодарского края, но потенциал огромен - и в увеличении объема используемых земель, и в выращивании культур, которые могут давать более высокую доходность, в повышении урожайности, а также в развитии животноводства и производстве молока. Также необходимо еще раз изучить действующие механизмы субсидирования переработчиков сельхозпродукции. Следует предусмотреть условия, по которым они будут заинтересованы покупать сырье для переработки у пермских производителей, а не в соседних регионах. Наши местные фермы должны обеспечить их сырьем, нарастив объемы производства. Жду прорывов в этих вопросах.

Мегафермы, сельская ипотека и школа фермеров

Мы уже писали о том, что этой весной губернатор Пермского края и руководитель АО «Росагролизинг» Павел Косов заключили соглашение, которое предполагает взаимодействие, направленное на техническую модернизацию предприятий АПК Пермского края и приобретение современной сельхозтехники и оборудования.

А в начале июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

- Подписанное соглашение закрепляет сотрудничество региона и финансовой компании по разным направлениям, - отметил Дмитрий Махонин. - Прежде всего, они касаются вопросов, волнующих жителей на селе. Речь идет, например, о развитии сельской ипотеки - тут нам есть куда стремиться. В крае есть ряд инвестиционных проектов по строительству ферм для крупного рогатого скота, сейчас эти заявки рассматриваются банком. Кроме того, мы презентовали еще ряд крупных проектов. В частности, в Прикамье готовы зайти инвесторы, готовые создать в регионе мегафермы, где поголовье скота приближается к 2,5 тысячи голов.

Сотрудничество краевых властей и Россельхозбанка будет, например, касаться поддержки молкомбината в Юго-Камске, агропредприятия «Заря Путино». Юговский комбинат молочных продуктов (ЮКМП) входит в ТОП-5 крупнейших молочных заводов страны. Благодаря краевой поддержке предприятие перерабатывает более 1000 тонн молока в сутки. На комбинате трудятся порядка 900 человек. «Заря Путино» - одна из крупнейших животноводческих компаний региона. Сегодня здесь получают почти 8 тыс. тонн молока высшего сорта в год. В прошлом году благодаря краевой субсидии в размере 18,2 миллиона рублей на агропредприятии построили зерновой комплекс в селе Вознесенском мощностью 10 тысяч тонн.

- Поскольку мы заинтересованы в инвестиционном развитии Прикамья, нам необходимо укреплять сотрудничество с Россельхозбанком, - подчеркнул и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков. - Нам важно увеличить доступность кредитов для сельхозтоваропроизводителей, повысить инвестиционную активность.

Но речь идет отнюдь не только о поддержке крупных инвестпроектов.

- Соглашение посвящено комплексной поддержке АПК и сельских территорий, - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Что касается поддержки сельских жителей, здесь мы делаем ставку на сельскую ипотеку как доступный инструмент улучшения жилищных условий. Кроме того, банк планирует запустить «Школу фермера»: этот проект позволит жителем края начать собственное дело или развить уже действующий бизнес. Это первая в России образовательная программа, которая объединит возможности и ресурсы Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, регионов, вузов, лидеров фермерского сообщества и переработчиков фермерской продукции. Проект направлен на популяризацию фермерства, развитие сельских территорий, повышение финансовой грамотности представителей фермерских хозяйств и поддержку проектов АПК молодых предпринимателей.

КСТАТИ

Всего в Пермском крае в этом году аграрии вернут в сельхозоборот 5,8 тысячи гектаров неиспользуемых земель. За каждый из них предприятиям компенсируют из регионального бюджета около 6 тысяч рублей.

НАША СПРАВКА

Для весенней посевной все предприятия Пермского края были на 100 процентов обеспечены горюче-смазочными материалами и семенами. По поручению губернатора в этом году большую часть субсидий на развитие растениеводства сельхозтоваропроизводители получили в апреле, то есть до старта полевых работ.