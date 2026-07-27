Рухнула с сапа во время шторма: семья пермяков, месяц назад спасшая на реке барана, вытащила из воды тонущую женщину

Анастасия Запевалова вместе с молодым человеком/кадр из видео со спасательной операции. Фото: Анастасия Запевалова

В регионах Приволжья стоит небывалая жара - столбики термометра зашкаливают выше 35 градусов. Народ, понятное дело, спасается от зноя на реках. Как результат - немало ЧП с гибелью людей в воде.

Но одна история закончилась, к счастью, благополучно.

Спасение женщины в Заозерье во время шторма. Автор видео: Анастасия Запевалова

- Мы были на даче у родителей в деревне Заозерье, - рассказывает пермячка Анастасия Запевалова. - Было очень жарко, но внезапно погода испортилась, поднялся сильный ветер. Наш дом стоит прямо на берегу, мы смотрели в окно и вдруг увидели женщину на сапе. В какой-то момент она упала в воду и начала тонуть, а ее сап уплыл.

Отец и молодой человек Насти бросились к пирсу.

- Миша служит в Росгвардии, физически он хорошо подготовлен. Он сразу поплыл к женщине, а папа быстро доставал спасательные жилеты.

Девушка снимала спасательную операцию на видео, на кадрах - настоящий разгул стихии над рекой: дождь, град и высокие волны. Вдали, на середине водоема, едва можно разглядеть человека, который отчаянно пытается удержаться на воде.

Как выяснилось, пенсионерка каталась на сапе и не успела вернуться на берег. Женщина обронила очки в воду, потянулась за ними, потеряла равновесие и тоже упала. Спасательного жилета на ней не было, а из-за сильных волн и нахлынувшей паники она растерялась и не могла понять, куда плыть.

- Пока Миша плыл к ней, я видела, что женщина дезориентирована. Начала махать ей руками и кричать: «Мы здесь, плывите сюда!» Позже она призналась, что потеряла из виду берег и сначала поплыла совсем не в ту сторону.

Михаил отдал женщине жилет и вплавь дотащил до пирса. Женщину завели в дом, дали полотенце и помогли прийти в себя.

- Она нахлебалась воды и была в сильном шоке. Мы предложили воду, чай и еду, но она отказалась. Дождалась сына и сразу уехала домой. Опубликовав в соцсетях видео, мы хотим напомнить всем: не выходите на воду без жилета. Погода может измениться за минуты, и в такой ситуации спасти может только он.

Кстати, Настя уже не в первый раз становится героем публикации «КП». Буквально месяц назад вместе с мамой они спасли раненого барашка. Катаясь на сапах, пермячки заметили посреди реки раненое животное. Затащили на свой сап, доставили на берег и даже нашли хозяина.

Видео спасательной операции девушка выложила в соцсетях, и оно моментально разлетелось по пабликам, набрав больше 12 миллионов просмотров.

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