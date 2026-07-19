Работают 25 волонтеров: в Перми отмывают уток, пострадавших от разлива нефти на Мулянке

Утки, после того, как их отмыли. Фото: группа ВК Манки-Парк - место, где создаются впечатления.

В пермском Манки-Парке кипит работа по спасению уток с реки Мулянка. Напомним, 17 июля здесь был зафиксирован разлив нефти. На месте загрязнения установили боновые заграждения и проводятся работы по сбору и вывозу нефтепродуктов, однако это привело к загрязнению местной фауны: пострадали обитающие в водоеме птицы, рыба и животные.

Для спасения пернатых был организован сбор добровольцев. Волонтерам необходимо отмыть от нефтяной пленки крякв и других пострадавших птиц. Работа ведется второй день, и пострадавших от нефти птиц продолжают находить.

- В ближайшее время будем определяться с дальнейшими планами, и понимать, куда сможем выпустить отловленных и отмытых уток, - рассказали журналистам «КП-Пермь» волонтеры. - Пока отмытые птицы сохнут и приходят в себя. Находятся они в тепличных условиях, которые мы пытаемся здесь создать. И ходим дальше – ищем попавших в беду птиц, находим и продолжаем их отмывать.

Таких птиц находят на берегах реки Мулянка. Фото: группа ВК Манки-Парк - место, где создаются впечатления.

После отлова уток на берегу, волонтеры помещают птиц в переноски и доставляют на место, где занимаются очисткой перьев.

- Работа эта серьезная, поэтому к участию допускаются только взрослые. Волонтерский лагерь развернут по адресу: г. Пермь, ул. Встречная, 28 (парк «Манки Ривер»), - говорят волонтеры.

Кто-то из подписчиков группы уже имеет опыт помощи птицам - отмывал птиц от мазута в Анапе, но не может помочь, так как находится не в Перми, однако переживает и делится методичкой по работе с пострадавшими птицами.

Добровольцев, которые хотят присоединиться, просят обратить внимание на экипировку: нефтяные пятна не поддаются стирке, поэтому для выезда на точку сбора следует выбирать одежду, которую можно будет потом утилизировать. Помимо этого, в список обязательного снаряжения каждого участника входят средства индивидуальной защиты: респиратор или защитная маска; несколько пар резиновых перчаток; очки для защиты глаз (пернатые могут проявлять агрессию и пытаться клюнуть); а также непромокаемая одежда — дождевик, плащ или защитный фартук.

Организатором добровольческой группы выступает Анастасия Старкова (для связи во «ВКонтакте»: vk.ru/id162824106).

Волонтерам требуются следующие ресурсы: физраствор, переноски, корм для водоплавающих птиц (подойдет стандартный комбикорм для домашней птицы), картонные коробки и одноразовые впитывающие пеленки.

Кроме того, нужны расходники для первичной очистки перьев от мазута: губки для посуды, ветошь, тряпки, кукурузный крахмал и малярный скотч.

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