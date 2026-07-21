Паспорт не нужен, если есть Цифровой ID

Чтобы заселиться в гостиницу, не нужно будет предъявлять паспорт и заполнять анкету гостя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередей у стоек регистрации отелей и гостиниц станет меньше.

С 1 сентября для того, чтобы заселиться в гостиницу, не нужно будет предъявлять паспорт и заполнять анкету гостя: достаточно показать Цифровой ID. Поможет в этом мессенджер MAX. В нем предусмотрена возможность идентификации через qr-код, и заселение происходит буквально одним нажатием.

Цифровой ID - это цифровой аналог бумажных документов (паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, водительских прав), который позволяет подтверждать личность, возраст или льготный статус без предъявления оригиналов.

В Пермском крае полностью цифровое заселение обеспечено уже в трех средствах размещения: это гостиница «Рэдиссон», парк-отель «Белогорье» и отель «Нью Стар». В ближайший месяц регистрацию с применением MAX планируют внедрить еще порядка 30 гостиниц.

Как происходит цифровое заселение?

Чтобы заселиться в гостиницу по Цифровому ID, предварительно необходимо установить себе на гаджет приложение МАХ. Затем самостоятельно создать Цифровой ID – на это потребуется всего 1–2 минуты.

А после надо предъявить Цифровой ID администратору гостиницы для передачи данных паспорта или свидетельства о рождении и подтверждения личности.

Средство размещения для заселения гостя по Цифровому ID:

- Подключает соответствующее программное обеспечение для сканирования штрих-кода или QR-кода для распознавания данных (от используемой системы бронирования или интегратора) Цифрового ID

- Обеспечивает наличие устройств и средств для считывания штрих-кодов (специализированный сканер, камера с соответствующим программным обеспечением, мобильное приложение интегратора со встроенной функцией сканирования)

- Проводит дополнительные интеграции с системой бронирования для заполнения анкеты гостя

- Обеспечивает возможность сканирования QR Госканом для подтверждения личности гостя.

Напомним, для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения МАХ наступает с 1 сентября 2026 года. Для средств размещения с номерным фондом не более 50 номеров — с 1 сентября 2028 года.