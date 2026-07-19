Металлург Виктор Желтышев: от спасения жизней в МЧС – к укреплению промышленной мощи страны. Фото: Юрий Евдокимов.

Пермский край – край промышленный, край сильный. Эту реальность каждый день создают люди с железным характером. Такие, как Виктор Желтышев – вальцовщик стана горячей прокатки на легендарных «Мотовилихинских заводах».

Работа с раскаленным металлом

На металлургическое производство он пришел из МЧС полтора года назад. Говорит, на завод его «переманила семья» – жена и теща тоже трудятся на Мотовилихе. Так Виктор не просто освоил новую профессию с нуля, но и стал частью большой заводской команды.

– Коллектив у нас дружный, ощущаем чувство локтя, – делится Виктор. – Много таких же молодых ребят, как я, приходит сегодня на производство. Мы друг друга поддерживаем и подменяем, если нужно. Тут иначе никак.

В канун своего профессионального праздника, Дня металлурга, он говорит о том, что для него эта работа – не просто способ заработать. Это ощущение причастности к чему-то по-настоящему важному и осознание того, что твой труд укрепляет обороноспособность страны.

– Мы все вместе трудимся на благо Родины, помогаем стране и стараемся работать на совесть. Чувствуешь, что вносишь свой вклад в большое дело, – говорит Виктор.

Работа у раскаленного металла требует полной отдачи. Но жизнь, конечно же, это не только заводские цеха. Именно стабильность и перспективы на предприятии дают ту самую основу, которая позволяет находить баланс между трудом и личной жизнью. Для Виктора таким «переключателем» стал бег. Три раза в неделю, чтобы перезагрузиться, он отправляется на пробежку на стадион или набережную.

– Работа требует выносливости и концентрации, а бег отлично помогает поддерживать форму и разгружать голову, – говорит он. – Радует, что в Перми есть, где жить, работать и где с комфортом отдыхать и заниматься спортом.

Стабильная работа на промышленном предприятии дает Виктору возможность с комфортом жить, работать и отдыхать в родном городе. Фото: Юрий Евдокимов.

Главное богатство – люди

Эта история – результат большой системной работы, которая идет в регионе. И сегодня, вопреки любому внешнему давлению, именно стабильность промышленных предприятий создает прочный фундамент для благополучия тысяч специалистов и их семей. Это доказывает: когда есть единство и опора на собственные силы, развитие не остановить. А когда работает промышленность – развивается и весь край: строятся дороги, социальные объекты, благоустраиваются города и появляются новые перспективы для молодежи. И эта работа кипит по всему Прикамью. Металлургия сегодня представлена в Перми, Соликамске, Березниках, Чусовом, Лысьве и Нытве.

– Пермский край богат природными ресурсами, но самое главное наше богатство – люди, – уверен первый зампредседателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном Собрании, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Пылёв. – Мы гордимся нашими металлургическими предприятиями и трудовыми династиями. Металлурги с их железным, настоящим пермским характером, и есть та сила, которая двигает наш край вперед. Мы в Пермском крае понимаем, что промышленность – это наше достояние, поэтому уделяем этому вопросу большое внимание: около 50 процентов принимаемых нормативных актов связано с регулированием и развитием этой сферы. Наша задача – создавать условия, чтобы предприятия развивались, а люди чувствовали себя уверенно.

Оставаясь надежной опорой для страны, Прикамье продолжает развивать свою промышленность и становится центром притяжения для новых поколений профессионалов.