Дегтярев, Шишкина и Демченко вручили красные дипломы лучшим выпускникам ЧГАФКиС

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Лучшие выпускники 2026 года Чайковской государственной академии физической культуры и спорта получили красные дипломы об окончании учебы на торжественной церемонии, организованной в Министерстве спорта России.

Всего в торжественном выпускном от Минспорта приняло участие 120 выпускников. Каждому из них дипломы вручал лично министр спорта Михаил Дегтярев.

Студентов ЧГАФКиС со сцены также поздравил ректор академии трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко. А также трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина.

На торжественном вечере в Москве присутствовало четыре представителя Чайковской государственной академии физической культуры и спорта: Анастасия Гараева, Айгуль Шмакова, Александра Васильева.

Помимо Шишкиной, памятными призами студентов награждали и другие легенды российского спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев и четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.