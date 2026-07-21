Не поддавайтесь панике и психологическому давлению

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С 1 июля этого года часть пенсионеров в России начали получать повышенные выплаты. Речь идет о плановых перерасчетах пенсии и доплатах для отдельных категорий граждан. И мошенники уже активно используют тему июльских надбавок для обмана людей. Как не стать жертвой преступников, рассказали в Госдуме РФ.

Как работает новая схема?

Под предлогом якобы обнаруженной ошибки при начислении выплат мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда, органов социальной защиты или других государственных ведомств. Их цель - получить персональные данные, реквизиты банковских карт или коды подтверждения из СМС.

Преступники нередко ссылаются на несуществующие «новые указы», изменения порядка начисления выплат или срочную необходимость подтвердить право на получение надбавки. Чтобы лишить человека времени на размышления, они искусственно создают ощущение срочности, убеждая, что без немедленного подтверждения данных выплаты будут приостановлены или отменены.

- Мошенники традиционно используют темы, которые затрагивают наиболее чувствительные категории граждан. Любые изменения, связанные с пенсиями, социальными выплатами или льготами, становятся удобным информационным поводом для новых схем обмана. Преступники рассчитывают на то, что человек будет больше думать о сохранении положенных ему выплат, чем о проверке информации, - отметил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Никому не сообщайте реквизиты и коды

Важно помнить, что государственные органы никогда не требуют по телефону сообщать полные реквизиты банковских карт, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Любые подобные запросы являются очевидным признаком мошенничества.

- Особенно важно помнить: ни Социальный фонд России, ни органы социальной защиты не проводят «верификацию» пенсионеров по телефону через коды подтверждения. Код из СМС - это ключ к банковским сервисам или порталу «Госуслуги», и передавать его посторонним категорически нельзя, независимо от того, кем представляется собеседник, - подчеркнул Антон Немкин.

По словам депутата, преступники все чаще используют элементы психологического давления, убеждая свою жертву, что решение необходимо принять немедленно. Именно спешка становится одним из главных инструментов социальной инженерии.

- Любое требование срочно подтвердить данные, чтобы не потерять выплату, должно восприниматься как повод прекратить разговор. Если возникают сомнения, необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд или воспользоваться официальными государственными сервисами. Проверка информации через официальные каналы занимает несколько минут, тогда как доверие телефонным мошенникам может привести к потере всех накоплений.

ВАЖНО

Проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.