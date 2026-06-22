«Свеча Памяти»: жители Прикамья почтили память Героев Великой Отечественной войны

Фото: Юрий Евдокимов.

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, состоялась традиционная мемориальная акция «Свеча Памяти». Главная ее цель — сохранить живую связь поколений и не дать забыть о цене, которую страна отдала за Победу. Из Прикамья на фронт было мобилизовано свыше 500 тысяч человек: почти 100 тысяч погибли, 70 тысяч числились без вести пропавшими, а судьба ещё 27 тысяч до сих пор остаётся неизвестной.

В этот вечер порядка тысячи человек почтили память павших минутой молчания, а затем вместе с волонтёрами выложили из свечей «Огненную картину войны» — она стала зримым воплощением вклада Прикамья в Великую Победу.

Фото: Юрий Евдокимов.

В акции приняли участие депутаты, победители предварительного голосования, активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

С приветственными словами к участникам акции обратились сенатор Российской Федерации, Первый заместитель Секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев, депутат Государственной Думы Ирина Ивенских, Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края (фракция «Единая Россия»), председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Пермском крае Сергей Яшкин, глава Перми Эдуард Соснин.

- 22 июня — одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Мы склоняем головы перед памятью всех, кто погиб на фронте, в оккупации, в концлагерях, кто самоотверженно трудился в тылу ради Великой Победы. Как офицер запаса, убежден: подвиг поколения Победителей — это нравственный ориентир для всех нас. Сегодня традиции мужества, воинской чести и беззаветного служения Родине продолжают участники специальной военной операции. Наш долг — хранить историческую правду, поддерживать защитников Отечества и воспитывать молодежь на примерах героизма и любви к Родине. Пока мы помним своих героев — они живы в наших сердцах, — отметил Вячеслав Григорьев.

Фото: Юрий Евдокимов.

Память о войне в Прикамье — это не только воспоминания о фронтовых подвигах, но и дань уважения трудовому героизму. В годы войны в регионе работали 40 стратегических предприятий, выпускавших ствольную артиллерию, авиационные моторы, каски, карбюраторы для советской боевой авиации. К сентябрю 1942 года заводы Перми вдвое увеличили выпуск продукции, трудясь круглосуточно и без выходных. За этот колоссальный вклад Пермь и Лысьва удостоены почётного звания «Город трудовой доблести». Примечательно, что 2026 год объявлен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Годом Пермской промышленности — как напоминание о силе и стойкости пермского характера.

В этом году акция приобрела особое звучание — её лейтмотивом стало 100-летие Пермского театра оперы и балета. В годы войны Пермь стала культурным убежищем: сюда эвакуировали мастеров из Ленинграда, и даже в тяжелейших условиях театр не прекращал работу. На его сцене шли балеты «Эсмеральда», «Лауренсия», «Жизель», сюита из «Щелкунчика», а посещаемость оставалась невероятно высокой. Артисты внесли свой вклад в Победу, дав более 600 концертов на передовой. Композитор Дмитрий Шостакович отмечал:

- Искусство периода Великой Отечественной войны — феномен эстетический и социальный. Такого никогда не было!

Фото: Юрий Евдокимов.

В рамках памятного вечера зрителям представили театральную композицию «Вечной памятью живы», прозвучали проникновенные стихи и песни военных лет. Кульминацией мероприятия стало зажжение световой надписи «ПЕРМЬ ПОМНИТ» — как знак общей благодарности, уважения и преемственности поколений.

Отметим, в ночь с 21 на 22 июня свечи памяти о погибших в годы Великой Отечественной зажгли во всех регионах России и во многих странах мира. Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи — ключевые направления Народной программы и партийного проекта «Историческая память».

Организаторами акции выступили региональное отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае и АНО развития молодежных инициатив «Альянс работающей молодежи», при поддержке администрации города Перми. Проект «Мемориальная акция «Свеча памяти» — победитель XXVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Партнеры: пермское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Пермский государственный архив социально-политической истории, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Пермском крае, региональное отделение «Волонтеры культуры».