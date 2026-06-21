Тело 16-летней школьницы нашли в сарае у дома.Фото: скриншот видео с сайта ntv.ru Фото: скриншот видео с сайта ntv.ru

На НТВ в передаче «Следствие вели» с Леонидом Каневским рассказали жуткую историю, которая произошла в Перми в далеком 1976 году. Тогда во дворе дома в частном секторе нашли убитой 16-летнюю школьницу. На след убийцы вышли благодаря череде случайностей и профессионализму советских оперов и сыщиков. Мотив, который назвал убийца, шокировал тогда даже матерых силовиков: к этому привела страсть, одержимость и бессильная ярость.

Со связанными руками и кляпом во рту

Стоял летний день. Анна Чиркова вернулась домой с работы: вместе с 16-летней дочерью Варей она жила в частном секторе, в микрорайоне Кировский поселок на правом берегу Камы. На кухне на столе лежали тетрадка и дневник, значит, дочь уже вернулась из школы, подумала Анна и крикнула Варю, но та не отозвалась. Анна вышла на крыльцо и увидела открытые двери сарая, зашла внутрь и обомлела – на земле со связанными за спиной руками и кляпом во рту лежала ее дочь. На одежде была кровь. Варю убили.

Фото: скриншот видео с сайта ntv.ru

Отец, бывший заключенный и случайный прохожий

На место приехали оперативники и сыщики, осмотрели дом и тело старшеклассницы, но не нашли ни следов насилия, ни следов ограбления. Получается, что убийца не разбойник и не насильник, но кто?

Во дворе дома была собака, Анна говорила, что чужаков она не пускала, но убийца смог пройти мимо, неужели знакомый?

Перед убийством преступник без взлома проник в дом: попасть внутрь было несложно, дверь закрывалась чисто символически, на простенькую щеколду. На затворе сыщики увидели порез — убийца поддел щеколду чем-то острым. В доме он стал поджидать жертву, а до ее прихода проявил нечеловеческое хладнокровие — пил квас и ел. Первым подозреваемым стал бывший супруг Анны — отец Вари. Мол, нагрянул домой, а тут Варя вернулась из школы и стала его выгонять, мужчина вспылил и схватился за нож. Но полицейские выяснили, что Виктор Чирков погиб через два года после развода. С ним произошел несчастный случай на производстве.

Для сыщиков начались тяжелые будни – подворовый обход. И вот – удача. Старик из дома на окраине вспомнил странного незнакомца. Парень расспрашивал, кто живет поблизости, искал комнату. Но составить фоторобот дед не сумел. Оперативники проверяли всех – ранее судимых, психически больных, простых дебоширов, задействовали КГБ и вскоре получили наводку: 32-летний Сергей Кузин две недели назад освободился из колонии. Идти ему было некуда — жена давно нашла другого и даже не пустила на порог, и Сергей скитался по сараям и заброшенным домам.

Что, если он зашел в дом к Чирковым? Хотел поживиться, но его застала школьница. Кузин схватил девочку и поволок в сарай. Варя стала кричать, и тогда уголовник схватился за нож.

Оперативники выяснили, где ночует Кузин. Это было что-то вроде сарая. Ворвались, задержали, обыскали и в кармане рубашки нашли записку. На обрывке тетрадного листа было написано: «Варя, мы на речке. Катя и Света». Бывшего уголовника тут же показали деду, и тот уверенно кивнул. Но Кузин ни в какую не сознавался в убийстве, а на допросах сказал, что сам мог видеть настоящего преступника.

В тот день Сергей бродил по Кировскому поселку – подбирал место для очередного ночлега и вдруг услышал заливистый лай: неизвестный успокаивал собаку, а затем скрылся в доме.

Внезапно Кузин заметил вставленную в щель забора записку, он взял ее, чтобы прочитать, но тут показалась женщина-почтальон, и Сергей решил уйти, чтобы не привлекать внимания.

Одежду Кузина отправили на экспертизу, но кровь Вари на ней не нашли, и сыщики начали новые поиски. На этот раз решили искать орудие убийства. На теле Вари было 15 ножевых ранений, причем все в область сердца. Эксперты заключили – нож имел двухстороннюю заточку, скорее всего – самоделка. Началась проверка предприятий города — искали умельца, но сыщики понимали, что изготовить такое лезвие можно и дома. Но кто это мог быть? Профессионал, хорошо знакомый с анатомией, врач или студент-медик?

Выйти на след преступника помог пожар, который вскоре после убийства Вари произошел в Перми на улице Автозаводской. Тогда загорелась квартира на пятом этаже. До поджога преступник обесточил квартиру, чтобы людям было сложнее спастись. К счастью, тогда никто не пострадал, огонь удалось потушить. А молодая хозяйка квартиры Нина рассказала, что поджигатель – ее бывший молодой человек Григорий Горюнов. Он уже полгода ее преследует, а накануне подбросил записку с угрозой: «Я выжгу все ваше поганое гнездо».

Григорий Горюнов сам сломал себе жизнь. Фото: скриншот видео с сайта ntv.ru

Дорога в ад

Григорий Горюнов был младшим лейтенантом полиции и работал командиром медвытрезвителя в Кировском РОВД. В 1975 году он по уши влюбился в молоденькую Нину. Девушка долго не подпускала к себе молодого милиционера, а он сходи с ума, носил цветы, дарил подарки, но потом стал все чаще замечать ее в компании других мужчин.

— Девушка была, как сейчас говорят, легкого поведения, то есть меняла кавалеров, — описывает Нину ветеран краевого главка МВД Павел Фадеев.

Нина. Фото: скриншот видео с сайта ntv.ru

Грише Нина врала, что мужчины — это или ее двоюродные братья, или просто знакомые, с которыми она только болтает. Горюнов, оказавшийся в плену чувств, все прощал. Но однажды застал Нину, что называется, прямо в постели с другим. Без ума влюбленный милиционер и тогда готов был простить даму сердца, но уже сама Нина не просила об этом.

— Она сказала, что в постели Андрюша (тот, с кем Горюнов застал Нину) лучше меня, и ее другие мужчины лучше меня, и даже те, с кем она еще не спала, лучше меня, — говорится в показаниях Горюнова.

Только тогда к Григорию пришло горькое осознание, что для этой девицы он был лишь кошельком. Ни любви, ни верности, ни будущего с этой девушкой у него не было. Но Нина глубоко засела в его сердце, и даже после расставания он не успокоился, караулил ее у дома, пытался поговорить. Нина ничего не хотела слушать. Тогда Горюнов напал на нее в подъезде и сильно избил, а затем попытался сжечь квартиру. Милиционера задержали, а когда он давал показания, его бывший коллега вспомнил, как однажды после смены выпивал с ним и тот завел разговор об убийстве: «Убивать нужно наверняка, обязательно в сердце раз 20», — выпалил тогда пьяный Горюнов и показал ему нож. Бывший коллега тогда был ошарашен, но всерьез слова не воспринял, а тут попросил проверить Горюнова на другие преступления.

Тогда старшего следователя прокуратуры Василия Реву осенило: ведь именно так была убита Варя — 15 ударов ножом в грудь. Но Горюнов все отрицал, тогда за дело взялись эксперты, и экспертиза показала 100% совпадение волокон, изъятых на месте убийства, с тканью, из которой были изготовлены брюки Горюнова. Бывший милиционер изворачивался, рассказывал о троих молодчиках во главе с неким Графом, мол, они убивали, а он лишь находился рядом. Но все его фантазии следствие опровергло, и тогда Горюнов рассказал правду, больше похожую на безумие.

Кто-то должен умереть

После расставания с Ниной душу Горюнова разрывала злость, обида и ревность. Но убить блудливую пигалицу он не мог, потому что все еще любил. В голове носился хоровод чертей, и один из них ему подсказал: нужно ожесточить свое сердце, и тогда рука не дрогнет отнять жизнь любимой. Такая кошмарная идея для истерзанного страданиями мозга Горюнова показалась единственным выходом. Так он набрел на дом Чирковых и убил ни в чем не повинную школьницу Варю...

Неожиданный поворот

Суд неожиданно усомнился в душевном здоровье Горюнова и отправил его на экспертизу в Москву, в знаменитый институт имени Сербского. Там пришли к выводу, что бывший милиционер нуждается в лечении.

Сыщики были ошарашены. Горюнов старательно готовился к преступлениям, действовал сознательно и последовательно, но заключение экспертов гласило: невменяем. Горюнова отправили на принудительное лечение в Ташкент. Чаще всего пациенты проводят в подобных учреждениях всю оставшуюся жизнь, но с Горюновым все произошло иначе. Он провел там лишь два года, и врачи решили, что наступило улучшение, и перевели убийцу в обычный стационар пермской психбольницы. Там он пролежал еще полгода и, после стойкой, по мнению специалистов, ремиссии, вышел на свободу.

Горюнов вместе с подругой из психбольницы поселился у мамы в тогда еще Пермской области. А потом сел на два года за изготовление и хранение холодного оружия.

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