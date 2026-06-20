«Время настоящих историй»: кто сегодня приходит в «Единую Россию» и почему это важно

От итогов предварительного голосования – к стратегии на будущее. Команда «Единой определяет курс развития региона и утверждает тех, кто будет защищать его интересы на самом высоком уровне.

Что общего у заведующей инновационным детским садом, где малыши собирают роботов, и штурмовика, прошедшего самые горячие точки СВО? На первый взгляд – ничего. Но их объединяет стремление менять жизнь в родном Прикамье к лучшему. Именно такие люди, с разным опытом, но общими целями, сегодня вместе с «Единой Россией».

На региональной конференции партии губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Махонин вручил партийный билет Юлии Поляковой, а среди участников мероприятия был и победитель предварительного голосования партии, ветеран специальной военной операции Александр Григоренко. Мы узнали, какие личные истории, жизненный опыт и убеждения стоят за их решением связать свою общественную деятельность с «Единой Россией».

Команда становится сильнее. К «Единой России» присоединилась Ольга Полякова, чей опыт в сфере образования поможет в реализации социальных проектов в регионе.

Юлия Полякова руководит пермским детским садом «IТ МИР». Для нее, как для педагога, поддержка семьи и качественное образование – ежедневная работа. Но окончательное решение вступить в партию родилось за сотни километров от дома.

«Я ездила волонтёром в Северодонецк. Там, в детских садах, увидела глаза детей, которым отчаянно нужны были забота и стабильность, – делится Юлия. –Меня поразило, насколько слаженно работает система поддержки под эгидой партии: привозят гуманитарку, восстанавливают здания, поддерживают воспитателей. Именно тогда поняла, что хочу быть частью этой команды».

Такое же чувство сопричастности и у Александра Григоренко, победителя предварительного голосования «Единой России». Штурмовик, кавалер Георгиевского креста и медали «За отвагу», он вернулся с передовой и осуществил давнюю мечту – стал директором школы. Теперь он еще возглавляет и ассоциацию ветеранов СВО.

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«Я осознанно пошел работать с детьми. Ведь именно за их жизни, за их будущее мы и сражались, – говорит Александр. – Сейчас моя задача – вместе с партией прививать ребятам настоящую любовь к Родине. Не только по учебникам, а через живые примеры и уважение к подвигу героев».

Именно такие люди, с их опытом и неравнодушием, сегодня формируют лицо партии. Их поддержка отражается и в цифрах: в этом году в предварительном голосовании партии приняли участие более 125 тысяч жителей края.

«Такая высокая явка – это показатель доверия, – отметил губернатор, секретарь реготделения «Единой России» в Прикамье Дмитрий Махонин. – Благодарю каждого за неравнодушие к будущему нашего региона».

«Спасибо каждому за неравнодушие!»: Дмитрий Махонин отметил, что высокая явка на предварительном голосовании – лучший показатель доверия и желания менять жизнь в регионе к лучшему.

Основой работы партии остаётся Народная программа, которая формируется из предложений жителей края. Такое неравнодушие к общему делу – черта настоящего пермского характера. И поскольку главный «двигатель» развития региона – это промышленность, именно её поддержке посвящён ключевой блок новой программы.

–«Единая Россия» – это команда, которая под руководством Дмитрия Махонина готова работать на результат, –подчеркивает сенатор Вячеслав Григорьев. – Наш общий приоритет – развитие края и благополучие каждого жителя Прикамья».

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