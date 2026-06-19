В Перми определили лучшего специалиста по робототехнике

Победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике» стала Мария Микова. Фото: permkrai.ru

В Перми прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике», площадками для которого стали пермский кампус «Школы 21» и учебный центр компании «Промобот». Руководитель центра развития промышленной робототехники «Промобот» Максим Чугунов отметил важность участия компании в конкурсе:

- Центр развития промышленной робототехники участвует в ключевых региональных мероприятиях, направленных на повышение интереса к инженерному делу, рабочим профессиям и привлечению молодежи в промышленный сектор, в том числе в конкурсе «Лучший по профессии». Для практических этапов мы предоставляем учебные манипуляторы Promobot M Edu, чтобы участники работали на реальном оборудовании. Центр является системной площадкой, которая обучает молодое поколение и помогает предприятиям развивать автоматизацию. Мы объединяем образование и реальное производство, формируя кадровый резерв для промышленности и укрепляя технологический суверенитет региона.

Фото: permkrai.ru

Участники конкурса состязались в теории и практике, отвечая на вопросы теста и работая на промышленном манипуляторе. Робототехники, управляя манипулятором, сортировали разные объекты, оцифровывали рисунок в режиме Free Drive, а также выполняли модули: ручное управление захватом с клавиатуры, интеграция с внешними устройствами, система активной безопасности и умный конвейер для сортировки кубиков по цвету. На выполнение каждого модуля отводилось от 45 до 90 минут.

Победителем и обладателем звания «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике» стала инженер-программист АСУП II категории ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ ФАБРИК» Мария Микова.

- Победа оказалась неожиданной, но очень приятной. К профессии я пришла волей случая, мне показалось, что это очень перспективное направление и на деле так и оказалось, много интересного в профессии робототехника и каждый раз новые вызовы, - рассказала победительница.

Фото: permkrai.ru

- Пермский край заслуженно занимает позицию одного из ведущих центров в области робототехники. В регионе функционирует множество заводов и мощных производственных компаний, где внедрение роботизации способствует повышению производительности труда и является важным шагом для дальнейшего развития производства. Поэтому мы выстроили непрерывную систему образования, которая начинается со школьной скамьи — дети знакомятся с инженерией и робототехникой, а эти дисциплины активно преподаются в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Конкурс «Лучший по профессии» демонстрирует реальные кадры, готовые к изменениям в промышленности Прикамья, - отметил во время награждения победителей конкурса заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Сергей Даллада.

Победитель регионального этапа представит Пермский край на федеральном этапе, где участники поборются за призовые места. Победителей Всероссийского этапа ждут серьезные награды: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч рублей за второе место и 300 тысяч рублей за третье место.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» - ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива реализуется по поручению Президента Российской Федерации.

Организатором Конкурса выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор Конкурса — ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России».