От обращения жителей – к принятию закона

Депутаты ЛДПР подвели итоги работы за пять лет

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края на своем заседании подвела итоги пятилетней работы.

- За последнее время по инициативе ЛДПР в Прикамье были приняты важные законопроекты: бесплатная юридическая помощь для одиноких отцов, участников СВО и их семей, ограничения работы «наливаек» и продажи энергетиков несовершеннолетним, меры по наведению порядка в благоустройстве и усилению ответственности за незаконную торговлю, - рассказал руководитель фракции Олег Постников.

По просьбе молодых мам

Практически все эти инициативы появились в результате обращения жителей Прикамья к депутатам ЛДПР. Одним из ярких проявлений того, как обращения людей превращаются в реальные решения и конкретные изменения в жизни Пермского края, стало введение «часа тишины». А поводом для появления нового закона стало обращение жительниц Чайковского к Олегу Постникову:

- Ко мне на прием пришли молодые мамы, которые пожаловались, что когда днем в доме идет ремонт, из-за шума очень сложно уложить ребенка спать. Поддержали нашу инициативу и советы ветеранов.

В итоге депутаты краевого Законодательного Собрания приняли закон, согласно которому с 1 марта 2025 года в регионе был введен дневной «тихий час». Если ранее запрет на шум распространялся только на ночное время, то с прошлого года проведение шумных работ в жилых домах и на придомовых территориях запрещено и днем: с 13:00 до 15:00.

Аналогичная ситуация произошла и с запретом на «наливайки» в жилых домах. Депутаты ЛДПР получали множество жалоб от жителей многоквартирных домов, на первых этажах которых находились торговые точки, которые днем работали как рюмочные или пивные, а по ночам продавали алкоголь как розничный магазин, не придерживаясь принятого ограничения по времени.

Фракция ЛДПР подготовила законопроект о запрете розничной продаже алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Затем последовали обсуждения предлагаемых мер с пермскими предпринимателями.

- Процесс законотворчества сложный, он включает в себя встречи с участниками рынка, согласование с органами исполнительной власти, социально-экономическое обоснование. На данный законопроект мы не получили ни одного отрицательного отзыва, - сообщил руководитель фракции.

И в Закон Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции…» депутатами ЗС были внесены изменения, ограничивающие работу «наливаек».

Депутаты Законодательного собрания Николай Благов и Олег Постников. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Количество обращений к депутатам растет

Всего за пять лет во фракцию ЛДПР поступили 1797 обращений жителей. Причем, их количество из года в год росло. Если в 2022 году к депутатам обратились 152 человека, то в 2025 году – 894. А за пять месяцев этого года – уже 436. Рост числа обращений партийцы расценивают как показатель доверия жителей – они понимают, что их не «отфутболят», а помогут решить проблему.

Во время депутатских приемов члены фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края стараются понять, насколько обращения отражают типичную системную проблему в той или иной отрасли. Но при этом они нацелены на предоставление конкретной помощи каждому из обратившихся. Кто-то, может быть, решит, что проблема затопления подвала двухэтажного дома – совсем не депутатское дело. Но для жильцов этого дома - это самая важная жизненная проблема. И поэтому, чтобы помочь людям, депутаты добиваются ремонта прорванных труб или прохудившейся кровли.

Основными темами жалоб жителей Пермского края были вопросы ЖКХ – на них пришлось более тысячи обращений. Также в числе проблем оказались вопросы, связанные с здравоохранением и транспортом.

В результате работы с обращениями граждан удалось добиться привлечения к ответственности недобросовестных управляющих компаний, решить острые вопросы, связанные с транспортным сообщением, ремонтом муниципальных дорог и развитием социальной инфраструктуры. Депутаты помогли ликвидировать несанкционированную свалку на улице Фонтанной и свалку шин возле СНТ «Полюшко», куда годами свозили промышленный мусор.

«Теперь уже не сбегает последняя электричка»

По просьбам жителей был возвращен автобусный маршрут Гайны – Касимовка. А еще удалось изменить расписание электричек. Ранее жители Горнозаводска, выезжая из Перми на вечерней электричке, не успевали пересесть в Чусовом на электропоезд до Теплой горы, и им приходилось добираться до дома на такси или попутках.

Получив обращение от жителей, депутаты ЛДПР переговорили с руководством Пермской пригородной компании и несмотря на плотное железнодорожное расписание, в него удалось внести изменения. Теперь электричка до Теплой горы стала уходить из Чусового на несколько минут позже, дожидаясь пассажиров из Перми.

По инициативе депутатов ЛДПР вносились поправки в бюджет Пермского края. В него были включены средства на достройку пермского Лицея №10, а также нераспределенные остатки средств были направлены на поддержку педагогов Кизеловского и Кишертского округов.

Поддержка социальных учреждений

Особое внимание ЛДПР уделяет здравоохранению и социальной защите жителей: строительству новых ФАПов, созданию доступной среды, помощи людям с инвалидностью и поддержке социальных учреждений.

Депутат ЗС Николай Благов рассказал, что часто ездит в муниципалитеты, поскольку понимает, насколько важно держать руку на пульсе во всех территориях, чтобы знать, по каким направлениям людям требуется помощь.

- К примеру, в моем избирательном округе настоятель лысьвенского Свято-Троицкого храма отец Софроний решил открыть приют для пожилых граждан и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказал Николай Благов. – Я как депутат поддержал это благое начинание. Было получено благословение от митрополита Пермского и Кунгурского на реализацию богоугодного дела. Мы учредили «Фонд милосердия», который выкупил для этих целей здание бывшего профилактория «Зорька». Это 43 гектара земли, пруды, три огромных корпуса в отличном состоянии. Мы туда провели газ, установили котлы отопления, восстанавливаем канализацию. Там уже появились первые постояльцы.

Идеи рождаются во время общения

Важную часть работы фракции ЛДПР составляют регулярные встречи с жителями, общественными организациями, экспертами и представителями различных отраслей. Депутаты фракции регулярно выезжают в территории с привлечением ответственных руководителей в той или иной отрасли, проводят круглые столы и организуют экспертные площадки для обсуждения самых насущных проблем. Во время такого общения нередко рождаются идеи, возникает понимание о необходимости тех или иных законодательных инициатив.

- Наша работа представляет собой замкнутый цикл: обращения жителей требуют конкретных решений, которые в диалоге с властью и обществом приводят к законодательным инициативам. А затем принятые по нашей инициативе законы вновь ведут к общению с людьми. Мы получаем обратную связь и понимаем, насколько верными были принятые решения, - говорят во фракции ЛДПР.