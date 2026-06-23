От обращения жителей – к принятию закона

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края на своем заседании подвела итоги пятилетней работы.
- За последнее время по инициативе ЛДПР в Прикамье были приняты важные законопроекты: бесплатная юридическая помощь для одиноких отцов, участников СВО и их семей, ограничения работы «наливаек» и продажи энергетиков несовершеннолетним, меры по наведению порядка в благоустройстве и усилению ответственности за незаконную торговлю, - рассказал руководитель фракции Олег Постников.
Практически все эти инициативы появились в результате обращения жителей Прикамья к депутатам ЛДПР. Одним из ярких проявлений того, как обращения людей превращаются в реальные решения и конкретные изменения в жизни Пермского края, стало введение «часа тишины». А поводом для появления нового закона стало обращение жительниц Чайковского к Олегу Постникову:
- Ко мне на прием пришли молодые мамы, которые пожаловались, что когда днем в доме идет ремонт, из-за шума очень сложно уложить ребенка спать. Поддержали нашу инициативу и советы ветеранов.
В итоге депутаты краевого Законодательного Собрания приняли закон, согласно которому с 1 марта 2025 года в регионе был введен дневной «тихий час». Если ранее запрет на шум распространялся только на ночное время, то с прошлого года проведение шумных работ в жилых домах и на придомовых территориях запрещено и днем: с 13:00 до 15:00.
Аналогичная ситуация произошла и с запретом на «наливайки» в жилых домах. Депутаты ЛДПР получали множество жалоб от жителей многоквартирных домов, на первых этажах которых находились торговые точки, которые днем работали как рюмочные или пивные, а по ночам продавали алкоголь как розничный магазин, не придерживаясь принятого ограничения по времени.
Фракция ЛДПР подготовила законопроект о запрете розничной продаже алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Затем последовали обсуждения предлагаемых мер с пермскими предпринимателями.
- Процесс законотворчества сложный, он включает в себя встречи с участниками рынка, согласование с органами исполнительной власти, социально-экономическое обоснование. На данный законопроект мы не получили ни одного отрицательного отзыва, - сообщил руководитель фракции.
И в Закон Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции…» депутатами ЗС были внесены изменения, ограничивающие работу «наливаек».
Всего за пять лет во фракцию ЛДПР поступили 1797 обращений жителей. Причем, их количество из года в год росло. Если в 2022 году к депутатам обратились 152 человека, то в 2025 году – 894. А за пять месяцев этого года – уже 436. Рост числа обращений партийцы расценивают как показатель доверия жителей – они понимают, что их не «отфутболят», а помогут решить проблему.
Во время депутатских приемов члены фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края стараются понять, насколько обращения отражают типичную системную проблему в той или иной отрасли. Но при этом они нацелены на предоставление конкретной помощи каждому из обратившихся. Кто-то, может быть, решит, что проблема затопления подвала двухэтажного дома – совсем не депутатское дело. Но для жильцов этого дома - это самая важная жизненная проблема. И поэтому, чтобы помочь людям, депутаты добиваются ремонта прорванных труб или прохудившейся кровли.
Основными темами жалоб жителей Пермского края были вопросы ЖКХ – на них пришлось более тысячи обращений. Также в числе проблем оказались вопросы, связанные с здравоохранением и транспортом.
В результате работы с обращениями граждан удалось добиться привлечения к ответственности недобросовестных управляющих компаний, решить острые вопросы, связанные с транспортным сообщением, ремонтом муниципальных дорог и развитием социальной инфраструктуры. Депутаты помогли ликвидировать несанкционированную свалку на улице Фонтанной и свалку шин возле СНТ «Полюшко», куда годами свозили промышленный мусор.
По просьбам жителей был возвращен автобусный маршрут Гайны – Касимовка. А еще удалось изменить расписание электричек. Ранее жители Горнозаводска, выезжая из Перми на вечерней электричке, не успевали пересесть в Чусовом на электропоезд до Теплой горы, и им приходилось добираться до дома на такси или попутках.
Получив обращение от жителей, депутаты ЛДПР переговорили с руководством Пермской пригородной компании и несмотря на плотное железнодорожное расписание, в него удалось внести изменения. Теперь электричка до Теплой горы стала уходить из Чусового на несколько минут позже, дожидаясь пассажиров из Перми.
По инициативе депутатов ЛДПР вносились поправки в бюджет Пермского края. В него были включены средства на достройку пермского Лицея №10, а также нераспределенные остатки средств были направлены на поддержку педагогов Кизеловского и Кишертского округов.
Особое внимание ЛДПР уделяет здравоохранению и социальной защите жителей: строительству новых ФАПов, созданию доступной среды, помощи людям с инвалидностью и поддержке социальных учреждений.
Депутат ЗС Николай Благов рассказал, что часто ездит в муниципалитеты, поскольку понимает, насколько важно держать руку на пульсе во всех территориях, чтобы знать, по каким направлениям людям требуется помощь.
- К примеру, в моем избирательном округе настоятель лысьвенского Свято-Троицкого храма отец Софроний решил открыть приют для пожилых граждан и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказал Николай Благов. – Я как депутат поддержал это благое начинание. Было получено благословение от митрополита Пермского и Кунгурского на реализацию богоугодного дела. Мы учредили «Фонд милосердия», который выкупил для этих целей здание бывшего профилактория «Зорька». Это 43 гектара земли, пруды, три огромных корпуса в отличном состоянии. Мы туда провели газ, установили котлы отопления, восстанавливаем канализацию. Там уже появились первые постояльцы.
Важную часть работы фракции ЛДПР составляют регулярные встречи с жителями, общественными организациями, экспертами и представителями различных отраслей. Депутаты фракции регулярно выезжают в территории с привлечением ответственных руководителей в той или иной отрасли, проводят круглые столы и организуют экспертные площадки для обсуждения самых насущных проблем. Во время такого общения нередко рождаются идеи, возникает понимание о необходимости тех или иных законодательных инициатив.
- Наша работа представляет собой замкнутый цикл: обращения жителей требуют конкретных решений, которые в диалоге с властью и обществом приводят к законодательным инициативам. А затем принятые по нашей инициативе законы вновь ведут к общению с людьми. Мы получаем обратную связь и понимаем, насколько верными были принятые решения, - говорят во фракции ЛДПР.