От интернета на селе до роботов: пермским журналистам вручили премии «Ростелекома»

Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» озвучил имена победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее». В этом году представители СМИ и блогеры Перми представили на суд жюри порядка 20 работ в пяти номинациях: «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и подкасты в СМИ» и «Социальные медиа».

Основным трендом стала тема искусственного интеллекта. В своих материалах журналисты освещали концепции умных домов, размышляли о будущем с роботами, рассказывали о вышках связи от отечественного производителя в сельской местности, обсуждали вопросы цифровой гигиены и даже проводили полезные уроки для школьников на тему медиаграмотности.

- Каждый год конкурс открывает для нас новые имена талантливых журналистов и блогеров, которые не просто рассказывают о технологиях, но и вдохновляют своих зрителей, читателей и слушателей на активное использование цифровых решений. Мы вновь увидели много ярких и креативных работ, которые не только отражают современные тренды, но и помогают людям лучше понять, как технологии меняют их повседневную жизнь. Это именно то, что делает наш конкурс таким важным и востребованным, - прокомментировал Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Лучшие работы жюри отметило за актуальность, новаторство, креативность и доступность подачи материала.

- Развитие технологий требует от каждого журналиста и блогера особого внимания к своей профессиональной миссии: формировать ответственное отношение аудитории к онлайн-пространству, развивать критическое мышление и способствовать повышению уровня цифрового образования среди наших сограждан. Такие конкурсы становятся площадкой для проявления креативности, искренней заинтересованности и стремления сделать жизнь россиян лучше через силу инноваций, - считает Алексей Бурков, председатель Пермской краевой организации союза журналистов России, член жюри конкурса «Вместе в цифровое будущее».

Победителями номинаций регионального этапа стали:

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»: Наталья Музафарова, (ТК «Союз-ТВ»), Ирина Буркутова («РБК Пермь»), Олег Машкин, (ТК «Рифей Пермь»).

В номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства»: Марина Кузнецова (интернет-портал «59.RU»), Ирина Вервильская («АиФ»), Елена Третьякова («Комсомольская правда»).

Журналист «Комсомолки» представила на суд жюри материал «Искусственный интеллект может заменить управляющие компании?», который был отмечен дипломом победителя.

На уральском этапе конкурса два призовых места также заняли журналисты из Прикамья: Ольга Распономарева из ТК «Своё ТВ» и Марина Никитина из газеты «АиФ Пермь». Итоги федерального этапа объявят в июле в Москве. В августе журналисты и блогеры со всей страны, чьи работы заняли первые места на всероссийском уровне, отправятся в пресс-тур в Арктику.