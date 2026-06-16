«Место притяжения для всей семьи»

Фото предоставлено пресс-службой депутата.

Прекрасный подарок к 303-летию Перми получили жители Дзержинского района города. На улице Докучаева, 28/1, где раньше располагалась муниципальная библиотека №30, открылась первая в районе модельная библиотека. Для читателей здесь создали комфортную и современную площадку для семейного чтения, интеллектуального досуга и центр социализации.

Комфортная среда для чтения и общения

Библиотека расположена в правобережной части Дзержинского района и обслуживает микрорайоны Акуловский, Комсомольский, Железнодорожный с общей численностью населения более 78 тысяч человек. В прошлом году библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В результате на площадке библиотеки улучшили материально-техническое обеспечение, было изменено внутреннее оформление, изготовлена навигация, обновлен книжный фонд.

Фото предоставлено пресс-службой депутата.

Для повышения качества обслуживания читателей установлена станция самостоятельной книговыдачи. Библиотека оснащена современным интерактивным оборудованием, например, интерактивной песочницей, помогающей детям исследовать окружающую среду, бизибордом «Яблоко» для развития и обучения, цифровым пианино.

- Здесь обустроена комфортная среда для чтения, общения, учебы и отдыха. Пермяки всех поколений смогут провести время на литературных встречах и культурных мероприятиях. Для более взрослых читателей в пространстве библиотеки созданы рабочие места с доступом к базам данных и книжным интернет-сервисам. Уверен, что благодаря такому подходу современные городские библиотеки все больше становятся центрами культуры и возрождают моду на чтение книг, - отметил глава Перми Эдуард Соснин.

С заботой о семье

Дизайн-проект обновленной библиотеки разработан в соответствии с природным ландшафтом территории, которая граничит с сосновым бором. В помещении установлены декоративные панно с изображением растительных орнаментов. В визуальном оформлении использованы натуральные зеленые и желтые тона, которые расширяют пространство и создают атмосферу свежести и уюта.

Фото предоставлено пресс-службой депутата.

Сегодня универсальный книжный фонд библиотеки включает более 34 тысяч экземпляров печатных книг и периодических изданий. Кроме того, читатели могут заказать нужную им книгу из любой муниципальной библиотеки Перми либо воспользоваться доступом к Национальной электронной библиотеке, электронной библиотеке «НЭБ. Дети», базам данных и электронным книжным интернет-сервисам.

В торжественном открытии нового пространства принял участие депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.

- Это уже не просто библиотека, а красивый и современный культурный центр, который станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Благодаря совместной работе федеральных, региональных и муниципальных властей здесь проведен ремонт, значительно обновлен книжный фонд, закуплено современное оборудование, созданы комфортные условия для посетителей. Особенно приятно, что эта библиотека создавалась с заботой о семье. Нацпроект «Семья» направлен на то, чтобы в городах и поселках появлялись пространства, где укрепляются традиционные ценности, сохраняется любовь к чтению и формируется связь между поколениями. Но самое главное - здесь появилась особая атмосфера открытости, развития, вдохновения и уважения к знаниям, - отметил Антон Немкин.

ВАЖНО

Открытие библиотеки в Дзержинском районе - часть работы по масштабной трансформации городских библиотек. В 2026 году после обновления свои двери откроют 12 библиотек, а к 2027 году все муниципальные библиотеки Перми будут отвечать требованиям модельных стандартов.