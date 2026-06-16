«Место притяжения для всей семьи»

Прекрасный подарок к 303-летию Перми получили жители Дзержинского района города. На улице Докучаева, 28/1, где раньше располагалась муниципальная библиотека №30, открылась первая в районе модельная библиотека. Для читателей здесь создали комфортную и современную площадку для семейного чтения, интеллектуального досуга и центр социализации.
Комфортная среда для чтения и общения
Библиотека расположена в правобережной части Дзержинского района и обслуживает микрорайоны Акуловский, Комсомольский, Железнодорожный с общей численностью населения более 78 тысяч человек. В прошлом году библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
В результате на площадке библиотеки улучшили материально-техническое обеспечение, было изменено внутреннее оформление, изготовлена навигация, обновлен книжный фонд.
Для повышения качества обслуживания читателей установлена станция самостоятельной книговыдачи. Библиотека оснащена современным интерактивным оборудованием, например, интерактивной песочницей, помогающей детям исследовать окружающую среду, бизибордом «Яблоко» для развития и обучения, цифровым пианино.
- Здесь обустроена комфортная среда для чтения, общения, учебы и отдыха. Пермяки всех поколений смогут провести время на литературных встречах и культурных мероприятиях. Для более взрослых читателей в пространстве библиотеки созданы рабочие места с доступом к базам данных и книжным интернет-сервисам. Уверен, что благодаря такому подходу современные городские библиотеки все больше становятся центрами культуры и возрождают моду на чтение книг, - отметил глава Перми Эдуард Соснин.
С заботой о семье
Дизайн-проект обновленной библиотеки разработан в соответствии с природным ландшафтом территории, которая граничит с сосновым бором. В помещении установлены декоративные панно с изображением растительных орнаментов. В визуальном оформлении использованы натуральные зеленые и желтые тона, которые расширяют пространство и создают атмосферу свежести и уюта.
Сегодня универсальный книжный фонд библиотеки включает более 34 тысяч экземпляров печатных книг и периодических изданий. Кроме того, читатели могут заказать нужную им книгу из любой муниципальной библиотеки Перми либо воспользоваться доступом к Национальной электронной библиотеке, электронной библиотеке «НЭБ. Дети», базам данных и электронным книжным интернет-сервисам.
В торжественном открытии нового пространства принял участие депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
- Это уже не просто библиотека, а красивый и современный культурный центр, который станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Благодаря совместной работе федеральных, региональных и муниципальных властей здесь проведен ремонт, значительно обновлен книжный фонд, закуплено современное оборудование, созданы комфортные условия для посетителей. Особенно приятно, что эта библиотека создавалась с заботой о семье. Нацпроект «Семья» направлен на то, чтобы в городах и поселках появлялись пространства, где укрепляются традиционные ценности, сохраняется любовь к чтению и формируется связь между поколениями. Но самое главное - здесь появилась особая атмосфера открытости, развития, вдохновения и уважения к знаниям, - отметил Антон Немкин.
ВАЖНО
Открытие библиотеки в Дзержинском районе - часть работы по масштабной трансформации городских библиотек. В 2026 году после обновления свои двери откроют 12 библиотек, а к 2027 году все муниципальные библиотеки Перми будут отвечать требованиям модельных стандартов.