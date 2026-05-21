Теперь в Пермском зоопарке живут 10 гиеновидных собак. Фото: скрин с видео Пермского зоопарка.

На этой неделе Пермский зоопарк – просто источник самых позитивных новостей. Во-первых, здесь стартовали съемки нового цикла популярной авторской телепрограммы о мире живой природы - «Диалоги о животных», которую ведет известный биолог Иван Затевахин. Во-вторых, у пары гиеновидных собак, живущих в зоопарке, появилось пятеро очаровательных щенков.

- У гиеновидных собак, или еще их называют расписными волками, появилось пятеро очаровательных щенков! – сообщили в Пермском зоопарке. - Малышам уже полтора месяца, но по доброй традиции мы рассказываем о новорожденных только тогда, когда они по-настоящему окрепнут, уж таковы зоопарковские суеверия.

В помете - три самца и две самки. Все малыши чувствуют себя отлично, активно растут и демонстрируют хороший аппетит.

Каждую неделю зоологи и ветврачи проводят тщательный осмотр малышей: следят за динамикой веса, проверяют состояние шерсти и зубок маленьких хищников. Конечно, мама в это время очень переживает и не стесняется громко выражать свое недовольство, но специалисты стараются действовать максимально быстро и аккуратно.

После осмотра семья быстро воссоединяется, и мама выводит малышей на прогулку. Щенки неуклюже семенят за ней, старательно повторяя движения взрослых.

К слову, африканские пятнистые собаки приехали в Пермский зоопарк в начале этого года. Если раньше здесь проживало пять особей, то теперь их стало десять: пять взрослых и пять малышей. Пока увидеть молодняк можно лишь рано утром, в первые часы работы зоопарка.

НАША СПРАВКА

В Пермском зоопарке у пары гиеновидных собак появилось на свет пятеро щенков

Гиеновидные собаки - редкие гости не только в зоопарках, но и в дикой природе. Этот вид находится под угрозой исчезновения и включен в Международную Красную книгу. В естественной среде обитания их осталось всего 3000–5500 особей.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru