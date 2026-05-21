«Я всю жизнь его ищу»: Выросшая в детском доме пермячка разыскивает родного брата

Наталья в детском доме и сейчас. Фото: личный архив.

- Я своего брата всю жизнь ищу, даже когда в детдоме росла, тоже искала. Очень важно, когда ты не круглая сирота, а на свете у тебя есть родной человек. Хочу знать, как у него дела, где он живет, как у него судьба сложилась. Ну и общаться тоже хочется. Даже, возможно, ему какая-то поддержка сейчас нужна, - поделилась своей историей с журналистами «КП-Пермь» многодетная пермячка Наталья Лядова.

Наталья - ей сейчас 40 лет - росла в детском доме. Мать родила дочь в «девятке» и привезла ее домой, а там - кромешный ад. В акте обследования материально-бытовых условий проверяющие написали следующее:

«Женщина живет в трехкомнатной коммунальной квартире и занимает комнату площадью 11 кв.м. Отец ее старшей дочери лишен родительских прав. В настоящий момент женщина проживает с сожителем, который постоянно пьет и скандалит. Воспитанием дочерей мать не занимается, систематически пьянствует сама. Старшая дочь вынуждена жить у бабушки, за младшей надлежащего ухода нет. В комнате у детей нет определенного места для занятий и игр, а со слов соседей, старшая дочь боится ночевать дома. Однажды она все ночь находилась в подъезде. Считаем, что в таких условиях проживание детей невозможно».

- И меня забрали и отправили сначала в Дом малютки, а потом перевели в детский дом № 2 на бульваре Гагарина. Это я точно помню, росла там. Когда училась классе в девятом - меня разыскала старшая сестра. У нас разница 9 лет, и она тоже воспитывалась в детском доме на улице Светлогорской, у стадиона «Авангард» в Закамске. Когда сестра стала совершеннолетней, она выпустилась из детдома, разыскала меня и рассказала, что мама наша, увы, пила и гуляла, а после того, как родила меня, у нее еще был сын, которого она оставила в роддоме. Через несколько лет после этого – в 1995 году - она умерла.

Наталья знает, что у нее, и у ее старшей сестры были разные отцы. А вот кто был отцом их брата – многодетная пермячка не знает.

К слову сказать, у самой Натальи сейчас растет четверо деток от 12 до 2 лет. Так сложилось, что воспитывает она их в одиночку.

- Да, я малоимущая многодетная мать-одиночка, но ничего, справляюсь, - говорит она. – Правда, по молодости я совершила страшную ошибку. По малолетке родила сына, и мне пришлось отказаться от него. Сейчас я ничего не знаю про него, и очень каюсь. Я бы тоже хотела разыскать его, хотя бы чтоб общаться. Его зовут Никита, и ему сейчас 19-й год пошел. Надеюсь, он все-таки простит меня. Также я пыталась разыскать и своего отца, но мне сказали, что его уже нет в живых. Если эта информация не верная, то я буду рада встретиться и со своим папой!

Наталья говорит, что младшему брату, которого она разыскивает, сейчас может быть 35-37 лет. Фамилия у него – Лядов, и воспитывался он в детском доме № 3 на ул. Светлогорской 18 а. Сама Наталья – темно-русая, кареглазая, ростом 150 см. Не исключено, что и ее младший брат имеет схожую внешность.

Если вы тот человек, о котором рассказала нам Наталья, и хотите с ней общаться – напишите нам в сообщения официальной группы «Комсомольской правды» в Перми ВКонтакте. Номер телефона Натальи Лядовой есть в нашей редакции, мы передадим ей информацию о вас.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru