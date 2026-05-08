Пермский край вновь стал промышленным щитом Родины

Сергей Исаев, депутат Законодательного собрания Пермского края.

Для Пермского края легендарный призыв «Все для фронта, все для Победы!» - это не просто страница из учебника, а формула существования, которая дважды за одно столетие определяла судьбу нашего региона.

В 1941 - 1945 годах Прикамье совершило настоящий промышленный подвиг. Цифры говорят сами за себя: Мотовилихинские заводы дали фронту почти 49 миллионов артиллерийских снарядов, а «Пермские моторы» - более 30 тысяч авиационных двигателей. Именно тогда сформировалась особая культура производства, умение работать в режиме мобилизации и уникальная инженерная смекалка.

И сейчас как депутат Законодательного собрания я вижу свою задачу в том, чтобы преобразовать этот колоссальный исторический опыт в современные законы. Законы, которые будут способствовать укреплению технологического суверенитета России здесь и сейчас. В отличие от многих других регионов, мы сохранили наше промышленное ядро. Мы не дали превратить заводы в торговые центры, сохранив основу российской государственности.

Сегодня история повторяется. В условиях специальной военной операции и беспрецедентного давления на нашу страну Пермский край вновь взял на себя роль промышленного щита Родины. Задачи усложнились: фронту нужны высокоточные изделия, дроны и интеллектуальные системы.

Законодательное собрание Пермского края сегодня работает в режиме «штаба экономической поддержки». Мы принимаем решения, которые служат толчком для всего механизма региональной промышленности, создавая условия для развития авиадвигателестроения, фотоники и IT-сектора.

Восемьдесят лет назад наши деды доказали, что уральский характер крепче стали. Сегодня этот вызов принимает наше поколение. Мы не имеем права снижать планку, установленную поколением победителей.

Здесь ковалась Победа. И будущее России куется здесь, в Пермском крае, прямо сейчас. С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, мира и новых свершений во имя нашего Отечества!