В Перми днем 12 мая объявили режим "Беспилотная опасность". В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что все оперативные службы находятся в полной готовности.

- Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112. - напоминают в Минтребезе.

Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае 12 мая 2026 года: почему ввели

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» вводится, когда в соседних с нашим краем регионах замечают вражеские беспилотники. Введение режима позволяет привести все оперативные службы на уровень повышенной готовности в случае возможных атак.

Последние новости о введении режима «Беспилотная опасность»в Пермском крае 12 мая

По состоянию на 13.00 никаких инцидентов с дронами ВСУ или пролет их в небе над Пермью официально не наблюдалось, в соцсетях также не было никаких сообщений об этом.

В 13.07 в региона ввели режим "Ковер". В аэропорту Большое Савино не принимают и не выпускают самолеты.

